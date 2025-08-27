好市多中元檔期降價很有感 黑卡回饋升級吸客會員讚

中元普渡拜拜供品越大箱、越澎湃才有誠意，到好市多（Costco）買就對了。有會員在社群發文，媽媽看到好市多中元檔期DM超優惠，吩咐她到賣場採買，慶幸升黑卡，還可享回饋，好市多表示，不少人對這次中元檔期降價幅度很有感。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，在國外旅遊的媽媽看到好市多中元檔優惠DM便要她到好市多採購指定選項，當媽媽說出「其他妳看著買」這句話時，應該還沒意識到事情的嚴重性，因為買完媽咪指定就自由開買，最後買了兩大車，由老爸買單，還慶幸有升黑卡可享不錯的回饋，中秋和黑五都用得到。她還發現，現場大家購物車都堆高高，好奇這波中元節大家買了什物好物，她語帶遺憾地說，「畢竟我們車子空間有限，有好多沒買！」

會員們看到貼文都笑說，「媽媽回家會不會嚇到，也買太多」。不少會員說，最近到賣場好多人推車都滿五花八門的普渡品。還有人說，兩車算少了，若他沒買沒有三車不會離開。還有人好奇，到好市多採購都是一箱一箱搬，叫外送可以送這麼多嗎？可以買很多箱飲料外送嗎？還有人準備本周去採購普渡品，順便連中秋節烤肉品一起買。

會員們說，到賣場看到超多普渡的零食餅乾。大家也分享搶買好物，超熱門的樂事濃香菜口味洋芋片很受歡迎；還有「豌豆脆片我們公司也買好多。」有人喜歡氣泡水因為氣很足；還有「米的洋芋片感覺蠻健康的」，還有網友說，中元後就接中秋，零食可以放到中秋節，到時候再買特價的烤肉用品。