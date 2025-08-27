影／台南出現雙彩虹！雷陣雨過後彩霞氣勢磅礡 攝影玩家分享美景

南部最近幾天午後都有雷陣雨，昨天下午4、5點左右，突然烏雲密布，大雨挾帶強風好不驚人，但雨後也出現雙彩虹景象，天空也現出少見的美麗彩霞景象，氣勢磅礡的雲彩滾動中，中間處是藍天，呈現超美景致。攝影玩家林可樂把握難得的機會，以手機拍出美景，在臉書上分享，有網友貼文說「夭壽美」。

南部氣象中心說，這幾天都會有雷陣雨，今天下午也會有短暫雷陣雨，但因是雷陣雨，雨勢也會大，不會是毛毛雨。昨天狂風與暴雨雖然時間不長，但測得的最大風速是七股西濱6級，時間是下午5時2分，最大陣風是官田國道8級，時間是下午4時56分。 以平常的雷陣雨來說，這樣的風勢的確是很大。而風勢大也和大雨有關，因為雨大，雨滴落下就會伴隨強風。

林可樂說，昨天傍晚下班返家，在高鐵站時，突然看到彩虹，當時自己騎著機車，戴安全帽又穿著雨衣，本能的找尋適合的拍照點，拿起手機拍彩虹；拍晚後騎車回家，路上看到天空彩霞變化，也本能覺得一定會有美景出現，急著返回住處後，直奔8樓住處，到陽台處果真看到超不一樣的彩霞美景，趕快拿出手機拍照。自己在拍彩虹及彩霞時也同時用手機錄影，留下難見美景。