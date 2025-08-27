快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南出現雙彩虹！雷陣雨過後彩霞氣勢磅礡 攝影玩家分享美景

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市連日午後雷陣雨，26日下午雨過出現美麗彩霞。圖／林可樂提供
台南市連日午後雷陣雨，26日下午雨過出現美麗彩霞。圖／林可樂提供

南部最近幾天午後都有雷陣雨，昨天下午4、5點左右，突然烏雲密布，大雨挾帶強風好不驚人，但雨後也出現雙彩虹景象，天空也現出少見的美麗彩霞景象，氣勢磅礡的雲彩滾動中，中間處是藍天，呈現超美景致。攝影玩家林可樂把握難得的機會，以手機拍出美景，在臉書上分享，有網友貼文說「夭壽美」。

南部氣象中心說，這幾天都會有雷陣雨，今天下午也會有短暫雷陣雨，但因是雷陣雨，雨勢也會大，不會是毛毛雨。昨天狂風與暴雨雖然時間不長，但測得的最大風速是七股西濱6級，時間是下午5時2分，最大陣風是官田國道8級，時間是下午4時56分。 以平常的雷陣雨來說，這樣的風勢的確是很大。而風勢大也和大雨有關，因為雨大，雨滴落下就會伴隨強風。

林可樂說，昨天傍晚下班返家，在高鐵站時，突然看到彩虹，當時自己騎著機車，戴安全帽又穿著雨衣，本能的找尋適合的拍照點，拿起手機拍彩虹；拍晚後騎車回家，路上看到天空彩霞變化，也本能覺得一定會有美景出現，急著返回住處後，直奔8樓住處，到陽台處果真看到超不一樣的彩霞美景，趕快拿出手機拍照。自己在拍彩虹及彩霞時也同時用手機錄影，留下難見美景。

林可樂是攝影玩家，拍出了全台許多美麗照片，但近幾年工作忙，已好一段時間沒分享作品，昨天大雨過後，他把照片分享，立即吸引許多網友點閱，稱許太美了，有人說「大師終於出手了」。（影片為林可樂提供）

台南市連日午後雷陣雨，26日下午雨過出現美麗彩虹。圖／林可樂提供
台南市連日午後雷陣雨，26日下午雨過出現美麗彩虹。圖／林可樂提供

台南 攝影師

延伸閱讀

低壓雲系通過中 颱風論壇：午後容易雷陣雨 它要成颱機率不高

大雨轟恆春半島 6縣市熱炸「新北、桃園」上看38度極端高溫

高溫炎熱午後雷陣雨 周六起南方水氣到

熱帶性低氣壓預估周四生成 周六起連3天各地慎防雷陣雨

相關新聞

午後雷陣雨強襲 大雷雨炸台中、彰化慎防冰雹 示警區域看這裡

中午過後有顯著的午後雷陣雨發展，桃園以南的午後雷陣雨有局部較大雨勢情形，稍早中央氣象署已經發布大雨特報，再發布台中市、彰...

AI不是萬能！ChatGPT一句話讓她少吃胃藥 醫：治療恐全白做

醫師提醒，醫療專業問題還是應該由醫生來判斷，別讓AI成為治療過程中的絆腳石。

影／台南出現雙彩虹！雷陣雨過後彩霞氣勢磅礡 攝影玩家分享美景

南部最近幾天午後都有雷陣雨，昨天下午4、5點左右，突然烏雲密布，大雨挾帶強風好不驚人，但雨後也出現雙彩虹景象，天空也現出...

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

高鐵運量屢創新高，乘車亂象也層出不窮，為此，台灣高鐵董事長史哲日前拋出多項措施因應，其中為銜接最快明年上路的「超尖峰時刻...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

桃園、新北大雷雨開炸1小時 慎防雷擊強風冰雹

中央氣象署發布桃園市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。