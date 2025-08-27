網購發票中獎了！他進「財政部網站」不對勁急煞車 官方教1招識破陷阱

有民眾自稱日前收到「財政部電子發票整合服務平台」寄發的電子郵件，內容顯示在電商平台消費的發票中獎，卻因載具歸戶異常，需點擊信件內連結更新資訊。財政部提醒，這是新型詐騙手法，若不慎輸入手機或信用卡等敏感資料，恐將遭盜刷，積蓄瞬間蒸發。

有網友在社群平台Threads分享經驗，表示六月曾在momo購物網消費，日前gmail信箱收到「發票中獎通知」，於是不疑有他點入信件裡面的頁面連結，看似財政部電子發票平台的官方頁面，一時沒想太多就輸入帳號密碼。沒想到系統隨即跳出「信用卡歸戶異常」，讓原PO瞬間覺得不太對勁，「我的載具歸戶不是用信用卡」，打開財政部統一發票APP查看之後，才發現六月消費的二張momo發票「根本就沒中獎」。

原PO也發現，再仔細看網站文字，夾帶著許多簡體字和錯字，這下才驚覺有異，於是趕快截圖傳給165檢舉，並且PO文分享給網友們知道，以防止更多人受騙。貼文曝光後，許多網友紛紛留言「我也有收到」、「我也有收到一樣的信件，但我知道我超過一年沒在momo買東西了，就不去理他」、「謝謝你的提醒！很重要！應該有很多人一看到『中獎』就點進去了，台灣人普遍對中獎沒有抵抗力，警覺心不高」。

有網友理性分析，「你們都有個通病，從不看信件標題&寄件者，有哪個正經單位寄信標題&寄件者會用英數亂碼？」、「最簡單的方法看帳戶的『帳』字！台灣使用的是『巾』長。中國使用的是『貝』長」、「他們要盜用你的資料之前，一定都需要各位『點擊』這個動作產生，有時候可能是文字帶連結那種，不過其實都一樣，記住，把連結的那個網址直接複製下來，丟給ai去問，ai會告訴你這是真的網址還是假的網址，這招可以保證你們80%不會被騙，剩下20%你們要看寄件來的地址，一樣把它複製丟給ai，它會告訴你這是真的還是假的郵件地址，這兩招幾乎可以抵擋99%的詐騙」。

對此，財政部也在官方臉書發文澄清，民眾如果收到相關通知信，第一時間就是先判斷「寄件者電子信箱」，再來是確認信中夾帶的「連結網址」，確認是否為官方電子信箱（einvoice@einvoice.nat.gov.tw）及官網網址（https://www.einvoice.nat.gov.tw）。

財政部提醒，所有官方平台電子信箱與網址皆以「.gov.tw」結尾，這是政府機關專屬域名，若收到其他結尾或奇怪字串的連結，就是詐騙。更重要的是，財政部絕不會以電子郵件通知「載具異常」，「更不會」要求輸入信用卡資訊，呼籲民眾若不慎輸入手機條碼驗證碼（密碼），應立即變更，以防帳號遭駭；平時更應謹記「不明網址不點擊、信用卡等個資不輸入」，如遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或0800-521-988客服專線查證。