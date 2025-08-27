愛滋自我篩檢有「BTS」優惠　鼓勵年輕人定期檢測

今年愛滋新感染者有望再次低於千人，但仍以年輕族群占多數。七夕將至，為鼓勵年輕人定期篩檢愛滋，疾管署推出愛滋自我篩檢優惠碼「BTS」（Back To School）限時免運費優惠。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪表示，今年1到7月新增HIV（人類免疫缺陷病毒）感染者共513人，較去年同期的581人下降12%；全年感染人數部分，去年為1000人，今年預估將再次下降到低於千人。

新增感染者年齡分布部分，曾淑慧表示，以25到34歲族群占39%最多，其次為35到44歲共占28%，第三則為15到24歲，占18%。

七夕情人節將至，加上學校即將開學，呼籲年輕人一起在新學期開始前了解自身健康狀態，開啟浪漫新生活，疾管署推出愛滋自我篩檢優惠碼「BTS」（Back To School）限時免運費優惠。

疾管署說明，自今年8月29日凌晨零時起至9月7日午夜23時59分止，於疾管署「自我篩檢計畫官網」（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/），點選「網路訂購超商取貨」通路，購買愛滋自我篩檢試劑，輸入專屬優惠碼「BTS」即可享免45元物流費。

疾管署統計，截至今年7月底，愛滋自我篩檢服務共提供超過5.5萬人次，相較去年同期增長25%，顯示自我篩檢因其自主性、方便性與隱私保護等優點，已為民眾接受愛滋篩檢之重要管道。

此外，考量學生族群經濟大多未完全獨立，疾管署持續辦理「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」，只要是高中職（含）以上在學學生，於愛滋自我篩檢計畫網站註冊會員（全程匿名，僅需填入個人E-mail及設定密碼），登入會員專區後，點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」，完成學生身份驗證後即可取得免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券。

疾管署說明，該券可至實體通路或網路訂購超商取貨通路兌換愛滋自我篩檢試劑1支，且每3個月即可再申請一次，盼藉此鼓勵學生族群定期接受愛滋篩檢。