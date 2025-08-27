快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

愛滋自我篩檢有「BTS」優惠　鼓勵年輕人定期檢測

中央社／ 台北27日電

今年愛滋新感染者有望再次低於千人，但仍以年輕族群占多數。七夕將至，為鼓勵年輕人定期篩檢愛滋，疾管署推出愛滋自我篩檢優惠碼「BTS」（Back To School）限時免運費優惠。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體採訪表示，今年1到7月新增HIV（人類免疫缺陷病毒）感染者共513人，較去年同期的581人下降12%；全年感染人數部分，去年為1000人，今年預估將再次下降到低於千人。

新增感染者年齡分布部分，曾淑慧表示，以25到34歲族群占39%最多，其次為35到44歲共占28%，第三則為15到24歲，占18%。

七夕情人節將至，加上學校即將開學，呼籲年輕人一起在新學期開始前了解自身健康狀態，開啟浪漫新生活，疾管署推出愛滋自我篩檢優惠碼「BTS」（Back To School）限時免運費優惠。

疾管署說明，自今年8月29日凌晨零時起至9月7日午夜23時59分止，於疾管署「自我篩檢計畫官網」（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/），點選「網路訂購超商取貨」通路，購買愛滋自我篩檢試劑，輸入專屬優惠碼「BTS」即可享免45元物流費。

疾管署統計，截至今年7月底，愛滋自我篩檢服務共提供超過5.5萬人次，相較去年同期增長25%，顯示自我篩檢因其自主性、方便性與隱私保護等優點，已為民眾接受愛滋篩檢之重要管道。

此外，考量學生族群經濟大多未完全獨立，疾管署持續辦理「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」，只要是高中職（含）以上在學學生，於愛滋自我篩檢計畫網站註冊會員（全程匿名，僅需填入個人E-mail及設定密碼），登入會員專區後，點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」，完成學生身份驗證後即可取得免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券。

疾管署說明，該券可至實體通路或網路訂購超商取貨通路兌換愛滋自我篩檢試劑1支，且每3個月即可再申請一次，盼藉此鼓勵學生族群定期接受愛滋篩檢。

愛滋 族群 疾管署

延伸閱讀

BTS Jimin爆戀情？宋多恩外洩「電梯約會片」掀熱議

10年來最晚出現本土登革熱 疾管署估疫情風險升

清汙易感染！鉤端螺旋體病今年全台累計34例 60多歲婦加護病房觀察中

颱風後健康警訊！類鼻疽本土新增9例 南部50多歲男染病急死

相關新聞

午後雷陣雨強襲 大雷雨炸台中、彰化慎防冰雹 示警區域看這裡

中午過後有顯著的午後雷陣雨發展，桃園以南的午後雷陣雨有局部較大雨勢情形，稍早中央氣象署已經發布大雨特報，再發布台中市、彰...

AI不是萬能！ChatGPT一句話讓她少吃胃藥 醫：治療恐全白做

醫師提醒，醫療專業問題還是應該由醫生來判斷，別讓AI成為治療過程中的絆腳石。

影／台南出現雙彩虹！雷陣雨過後彩霞氣勢磅礡 攝影玩家分享美景

南部最近幾天午後都有雷陣雨，昨天下午4、5點左右，突然烏雲密布，大雨挾帶強風好不驚人，但雨後也出現雙彩虹景象，天空也現出...

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

高鐵運量屢創新高，乘車亂象也層出不窮，為此，台灣高鐵董事長史哲日前拋出多項措施因應，其中為銜接最快明年上路的「超尖峰時刻...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

桃園、新北大雷雨開炸1小時 慎防雷擊強風冰雹

中央氣象署發布桃園市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。