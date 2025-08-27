AI不是萬能！ChatGPT一句話讓她少吃胃藥 醫：治療恐全白做

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，醫療專業問題還是應該由醫生來判斷，別讓AI成為治療過程中的絆腳石。 美聯社
AI科技日益進步，不少人已習慣在生病時先「問Google、問ChatGPT」，不過醫師提醒，醫療專業問題還是應該由醫生來判斷，別讓AI成為治療過程中的絆腳石。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專分享一段親身經歷，一位30多歲女性病患在接受胃幽門螺旋桿菌治療時，因為相信ChatGPT的建議，導致治療可能功虧一簣。

錢政弘表示，一個月前他為病患開立「三合一療法」，也就是胃藥（PPI）搭配兩種抗生素，進行為期10到14天的標準療程。但病患回診時卻坦言，「抗生素有吃完，胃藥沒吃」原因是她在查詢資料、並詢問ChatGPT後得知「胃藥無法殺菌」，擔心胃酸被壓抑後反而消化不良，於是自行停藥。

錢政弘無奈地表示，「我整個人驚呆了，眼前一堆烏鴉飛過」。他強調，胃藥雖然本身不具殺菌能力，但在治療幽門螺旋桿菌時卻是關鍵角色，因為該菌在酸性環境下較難清除，胃藥能有效抑制胃酸，提高抗生素穩定性與療效，同時幫助胃黏膜修復，也就是說，沒有胃藥，整個療程可能白費。

錢政弘進一步說明，病患應該是問了ChatGPT「胃藥能不能治療胃幽門桿菌？」AI給出「不能」的答案，因問題不夠完整，讓病患誤解為「胃藥沒用」。最後他當場拿手機重新問ChatGPT：「治療幽門桿菌的時候需不需要搭配胃藥？」這才得到正確回覆，病患當場懊惱不已。

錢政弘指出，AI的確能協助許多領域，但醫學屬於高度專業且複雜的領域，即便是AI回答錯了，一般人也不易察覺。尤其問題本身若不夠清楚，得到的答案往往容易失真。

AI 病患 醫師 ChatGPT 抗生素

