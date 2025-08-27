中元普渡別成腸胃大考驗 營養師5招撇步避食安

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中元普度是台灣重要民俗節慶，家戶都會準備豐盛供品，不過在炎熱潮濕的夏季環境中，若保存不當，極易成為細菌滋生溫床。圖／奇美醫院提供
中元普渡是台灣重要民俗節慶，家戶都會準備豐盛供品，以表誠心，不過在炎熱潮濕的夏季環境中，若保存不當，極易成為細菌滋生溫床，奇美醫院營養科組長賴春宏提醒，供品保存不可掉以輕心，把握五大守則即可安心祭拜，健康享用「保平安」。

賴春宏指出，熟食應避免長時間置於室溫，攝氏7至60度是細菌快速繁殖的危險溫度帶，建議熟食供品祭拜時間不超過2小時，若氣溫超過32度，最好1小時內完成，並立即分裝冷藏或冷凍，尤其是魚肉、海鮮等高風險食材，應優先處理。

他提到，祭拜常伴隨香灰、灰塵或蚊蟲等，若異物落入食物易造成2次汙染，建議以保鮮膜或鍋蓋覆蓋熟食，並避免保鮮膜直接接觸高溫油膩食物，以防塑化劑釋出；若食物已被汙染，應將受影響部分切除丟棄。

賴春宏也說，祭拜後食物看似無異味，仍可能暗藏病菌，食用前務必徹底加熱至70度以上，才能有效殺死致病菌，降低腸胃不適風險；常見的罐頭、乾貨與零食，應檢查罐頭是否膨罐、生鏽或凹陷，零食與乾貨包裝是否完整，若有異味或變質跡象，必須立即丟棄。

此外，若自行烹煮供品，更需注意「生熟分開」，生肉與熟食應分砧板、刀具處理，或徹底清潔後再使用，以防交叉汙染，而處理食材前後，洗手更是不可或缺的基本步驟。賴春宏強調，「中元誠心拜，也要顧健康」只要掌握保存原則，就能降低食安風險。

中元普度供品保存不當，極易成為細菌滋生溫床，奇美醫院營養科組長賴春宏今呼籲，民眾把握5大保存守則，即可安心祭拜，健康享用「保平安」。圖／奇美醫院提供
