台鐵教師節連假已售逾6.6張票 北花自強號仍有座位 本周五重新釋票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今天凌晨0時起，開放今年教師節連續假期訂票，截至今天上午9時止，總計3萬7911筆、6萬6009張訂票。台鐵公司表示，目前台北往花蓮、台東9月26日晚間7時至27日上午10時，長途自強號還有零星座位，另外，8月29日本周五上午9時重新釋出逾期未取的車票。

台鐵公司表示，今天0時起開放教師節連續假期（9月26日至9月30日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬7911筆、6萬6009張訂票。

台鐵表示，旅客完成訂票後，需在2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於8月29日上午9時重新釋出。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

9月26日下午19時至9月27日上午10時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

9月29日，各時段自強號仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

9月27日，各時段自強號仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

9月29日，各時段自強號仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

9月27日，各時段自強號仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

9月29日，各時段自強號仍有餘位。

另外，台鐵指出，9月26、27及29日加開的實名制列車，將於8月28日（星期四）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V，以及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

