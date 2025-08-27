彈性乘車走入歷史 高鐵證實：新制11月10日上路

台灣高鐵公司運量屢創新高，高鐵董事長史哲日前也提到，今年全年運量可能再創新紀錄，不過這也延伸出多種搭車亂象，為解決此情形，台灣高鐵公司表示，將取消「提前乘車彈性機制」，即起開始宣導、11月10日正式上路。

根據高鐵公司過往的規定，想要提早搭車的對號座旅客，可持票進站提早搭乘較早班次的自由座，不過此彈性制度將走入歷史。高鐵公司將取消「旅客運送契約」第17條的彈性作法，台灣高鐵公司早期為方便對號座旅客行程臨時調整，提供對號座旅客可提前乘車之權宜措施。然觀察此現象越發頻繁，除造成原班次座位浪費無法售予需要之旅客，更影響其他旅客之乘車品質。

高鐵公司表示，經整體考量乘車品質及所有旅客權益，11月10日起各車站將不再受理人工方式協助對號座旅客提前乘車，敬請旅客依車票所載班次搭乘，如有需要提前進站的對號座旅客，請依規定先行完成換票。