卡車司機頻出車禍竟是睡眠呼吸中止症 醫：患者交通事故發生率高2.5倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠表示，睡眠呼吸中止症患者，容易發生交感神經過度活化、全身性發炎反應等，導致心血管疾病、代謝症候群、糖尿病，甚至失智及憂鬱症發生。圖／洪偉誠提供
亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠表示，睡眠呼吸中止症患者，容易發生交感神經過度活化、全身性發炎反應等，導致心血管疾病、代謝症候群、糖尿病，甚至失智及憂鬱症發生。圖／洪偉誠提供

枕邊人經常打呼，且出現呼聲中斷、停止情況，恐已罹患睡眠呼吸中止症。一名約50歲卡車司機陳大哥，近期晚間不論睡多久，隔天仍感到疲憊，甚至因此發生車禍，至醫院檢查後，確診為重度睡眠呼吸中止症，每小時中斷呼吸60多次。醫師指出，睡眠呼吸中止症恐引發心血管疾病、代謝症候群甚至憂鬱症，患者死亡率為一般人2.6倍之多，交通事故發生率也高出2.5倍。

收治陳大哥的亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠說，陳大哥睡眠時血氧數據僅90，低於93即是異常，降到90以下，已是需要送急診程度，且低血氧會讓身體長期處於發炎狀態，醫療團隊以手術及陽壓呼吸器處置，他的病情才獲得改善。

洪偉誠表示，許多人都有打呼經驗，身體過度疲憊、喝太醉時，會因肌肉放鬆、呼吸道變窄而打呼，若只是偶爾發生，民眾不需太擔心，但若打呼時出現呼聲中斷，「突然沒聲音、過一會又突然大聲喘氣」，即是睡眠呼吸中止症症狀，若長期有此現象，建議應就醫檢查治療。男性、年紀大、家族史、體重BMI超標、高血壓、吸菸喝酒等，均是睡眠呼吸中止症危險因素。

台灣約有10%成年人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症，不過，洪偉誠指出，實際確診人數可能遠低於此，主因除了誤將打呼視為太累，以及自我察覺不易，傳統檢查需住院過夜一晚，等候常要排隊數月，讓許多忙碌的民眾望之卻步，延誤診療時機 ，現已有免過夜「睡眠呼吸中止症超音波檢測系統」，可在10分鐘內完成篩檢，且檢測結果與傳統檢測一致率達95%，可作為初步篩檢機制。

洪偉誠表示，睡眠呼吸中止症患者，因氣道阻塞、反覆缺氧並造成睡眠週期中斷，引發交感神經過度活化、全身性發炎反應等，導致心血管疾病、代謝症候群、糖尿病，甚至失智及憂鬱症發生，對健康危害不容小覷。另有研究證實，重度OSA患者的死亡率是一般人的2.6倍、交通事故發生率是一般人2.5倍、高血壓風險則有1.5倍。

