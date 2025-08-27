環境部鼓勵汰舊燈泡改用LED 換千噸減碳約1億公斤

環境部表示，9月9日至10月底啟動照明光源汰舊換新活動，今年預估將回收1100公噸舊燈泡，若換成LED燈泡，估算可減廢約48.4萬公斤、減碳約1.1億公斤、省電約2.2億度。

環境部今天舉辦「照明亮久久 減廢新生活」照明光源汰舊換新推廣活動起跑記者會，自9月9日起至10月底，鼓勵民眾汰舊換新改用LED燈泡，達到居家減廢、省電及減碳。

環境部資源循環署主任秘書劉怡焜接受媒體聯訪表示，從民國91年開始公告回收廢光源，截至去年回收率達93%，今年預估將回收約1%（約1100公噸）；尚未回收的部分主要包括神明燈、走道燈，以及家中可能還有的庫存燈泡等。

劉怡焜指出，傳統燈泡中含有汞（水銀），具有毒性；若1100公噸全數更換為LED燈泡，可減廢約48.4萬公斤、減碳約1.1億公斤、省電約2.2億度；若以一般家庭改用20顆LED燈泡計算，1年可減少約新台幣2000元電費與200公斤排碳量。

環境部說明，照明光源回收後經破碎、分選等處理流程所分離出的再生料，包含玻璃、鐵、鋁、塑膠等，皆有循環利用價值，因此汰換下來的老舊燈管燈泡務必妥善回收，切勿隨意棄置或混入垃圾中。

環境部表示，這次活動為第2年舉辦，由照明公會號召9家責任業者（包括通路商和零售商）響應，全台約有600多家門市參與，參與業者也各自提出汰舊燈泡獎勵。

振宇五金副總經理洪珮芳接受媒體聯訪表示，在參與環境部活動之前的廢光源回收率約8成，在每月約12萬支燈管的銷售量中，有大約80%舊燈管被回收。

洪珮芳指出，燈泡回收計畫的初衷是回饋消費者，希望他們不要隨意丟棄舊燈管，但由於這項服務的推動，消費者更願意將舊品回收，進而帶動加購消費的行為，對營收也有正面效益。

家樂福公關經理張君鴻表示，去年就配合環境部推動回收舊燈泡，在整年度的推廣中成功帶動消費者回收，特別是在將一般燈泡替換為LED燈泡。