比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

近年來塑膠污染問題引發關注，最新研究指出，塑膠微粒可能是加速人體老化的元兇之一。急診科醫師張適恆提醒，塑膠微粒不像塑化劑那樣容易經由排尿或排汗排出體外，一旦進入人體，便難以清除，還可能破壞腸道菌叢、惡化消化系統環境，進一步影響整體健康。

張適恆在其YouTube頻道中指出，許多研究已發現，塑膠製品分解後產生的微粒可經由腸胃道、呼吸道甚至皮膚進入人體。他指出，這些微粒不只是無害的「異物」，更可能進一步轉化為奈米等級，進入組織器官造成損害，是目前被視為潛在的加速老化因子。

南韓2024年一項動物實驗顯示，塑膠微粒會累積在老鼠脂肪中，導致脂肪生成障礙，間接加速老化。張適恆補充，許多慢性病患者體內也被檢測出高濃度的塑膠微粒，像是腸躁症、肝硬化、心血管疾病患者，其肝臟、血栓、心肺、性腺、腎臟等部位均可發現微粒蹤跡，顯示與衰老進程密切相關。

張適恆表示，這些塑膠微粒會干擾細胞功能，甚至可能刺激基因運作，進而對人體健康造成長期影響。他也提供四個生活中可實行的預防方式，以減少塑膠微粒的攝入與傷害風險。

首先，他建議民眾日常飲用水應先過濾，不論是喝的還是煮飯用的水，皆可能是塑膠微粒進入口中的來源。使用濾水壺等設備可有效去除逾九成的微粒，簡單又實用。其次，海鮮食用應避免攝入其消化道內容物，尤其是帶殼海鮮如蚵仔、淡菜等，因整體食用容易連同體內微粒吞下，建議選擇去內臟的魚類、小型底層魚為佳。

第三，居家環境應定期清潔地板與地毯，因灰塵中常含有塑膠微粒，容易經由呼吸吸入肺部，分解為更小粒子，甚至擴散至如大腦等其他器官。最後，他提醒，日常應減少使用塑膠包裝容器，特別是避免用來加熱食物，若需外食最好自備可耐熱、非塑膠材質的容器，以降低暴露風險。