快訊

申請美公民添新關卡！美國恢復「鄰里查訪」要求老闆鄰居寫推薦信

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

聯合新聞網／ 綜合報導
急診科醫師張適恆提醒海鮮食用應避免攝入其消化道內容物，尤其是帶殼海鮮如蚵仔、淡菜等，因整體食用容易連同體內微粒吞下，建議選擇去內臟的魚類、小型底層魚為佳。 圖／ingimage
急診科醫師張適恆提醒海鮮食用應避免攝入其消化道內容物，尤其是帶殼海鮮如蚵仔、淡菜等，因整體食用容易連同體內微粒吞下，建議選擇去內臟的魚類、小型底層魚為佳。 圖／ingimage

近年來塑膠污染問題引發關注，最新研究指出，塑膠微粒可能是加速人體老化的元兇之一。急診科醫師張適恆提醒，塑膠微粒不像塑化劑那樣容易經由排尿或排汗排出體外，一旦進入人體，便難以清除，還可能破壞腸道菌叢、惡化消化系統環境，進一步影響整體健康。

張適恆在其YouTube頻道中指出，許多研究已發現，塑膠製品分解後產生的微粒可經由腸胃道、呼吸道甚至皮膚進入人體。他指出，這些微粒不只是無害的「異物」，更可能進一步轉化為奈米等級，進入組織器官造成損害，是目前被視為潛在的加速老化因子。

南韓2024年一項動物實驗顯示，塑膠微粒會累積在老鼠脂肪中，導致脂肪生成障礙，間接加速老化。張適恆補充，許多慢性病患者體內也被檢測出高濃度的塑膠微粒，像是腸躁症、肝硬化、心血管疾病患者，其肝臟、血栓、心肺、性腺、腎臟等部位均可發現微粒蹤跡，顯示與衰老進程密切相關。

張適恆表示，這些塑膠微粒會干擾細胞功能，甚至可能刺激基因運作，進而對人體健康造成長期影響。他也提供四個生活中可實行的預防方式，以減少塑膠微粒的攝入與傷害風險。

首先，他建議民眾日常飲用水應先過濾，不論是喝的還是煮飯用的水，皆可能是塑膠微粒進入口中的來源。使用濾水壺等設備可有效去除逾九成的微粒，簡單又實用。其次，海鮮食用應避免攝入其消化道內容物，尤其是帶殼海鮮如蚵仔、淡菜等，因整體食用容易連同體內微粒吞下，建議選擇去內臟的魚類、小型底層魚為佳。

第三，居家環境應定期清潔地板與地毯，因灰塵中常含有塑膠微粒，容易經由呼吸吸入肺部，分解為更小粒子，甚至擴散至如大腦等其他器官。最後，他提醒，日常應減少使用塑膠包裝容器，特別是避免用來加熱食物，若需外食最好自備可耐熱、非塑膠材質的容器，以降低暴露風險。

延伸閱讀

增肌減脂不再只靠雞胸肉！「低脂高蛋白」肉類飲食這樣選

湯別亂喝！女常喝1款湯腦出血亡 醫生警告多重風險：恐致癌

為什麼肚子最容易肥胖？健身教練推薦飯後做1事有助瘦小腹

吃對早餐瘦一圈！專家推薦7種早餐食物幫助燃燒內臟脂肪

相關新聞

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

高鐵運量屢創新高，乘車亂象也層出不窮，為此，台灣高鐵董事長史哲日前拋出多項措施因應，其中為銜接最快明年上路的「超尖峰時刻...

今酷熱飆38度高溫 氣象署示警「桃園至嘉義」午後雷陣雨恐顯著

近期氣溫偏高，中午過後有局部午後雷陣雨發生的情形，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，午後雷陣雨可能伴隨短延時強...

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

午後雷陣雨來了 桃園至雲林+南投8縣市大雨特報 影響至晚上

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園至雲林及南投地區有局部大雨發生的機率，台東地區及恆春...

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

近年來塑膠污染問題引發關注，最新研究指出，塑膠微粒可能是加速人體老化的元兇之一。急診科醫師張適恆提醒，塑膠微粒不像塑化劑那樣容易經由排尿或排汗排出體外，一旦進入人體，便難以清除，還可能破壞腸道菌叢、惡化消化系統環境，進一步影響整體健康。

中元普渡別成腸胃大考驗 營養師5招撇步避食安

中元普渡是台灣重要民俗節慶，家戶都會準備豐盛供品，以表誠心，不過在炎熱潮濕的夏季環境中，若保存不當，極易成為細菌滋生溫床...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。