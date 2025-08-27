快訊

今酷熱飆38度高溫 氣象署示警「桃園至嘉義」午後雷陣雨恐顯著

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天中午過後有顯著的午後雷陣雨發展，桃園以南的午後雷陣雨有局部較大雨勢情形，留意桃園至嘉義一帶有局部大雨發生。本報資料照片
今天中午過後有顯著的午後雷陣雨發展，桃園以南的午後雷陣雨有局部較大雨勢情形，留意桃園至嘉義一帶有局部大雨發生。本報資料照片

近期氣溫偏高，中午過後有局部午後雷陣雨發生的情形，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，午後雷陣雨可能伴隨短延時強降雨，甚至有雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。山區附近活動要多加留意天氣變化，也可能有溪水暴漲情形，要注意自身安全。

未來1周台灣附近大致是偏東到東南風的環境為主，朱美霖表示，所以西半部地區有明顯偏高的氣溫，中午過後也會有局部顯著的午後雷陣雨發展。

目前天氣，朱美霖表示，昨天到今天在菲律賓附近海域有個低氣壓，逐漸從它的東方海域往南海附近移動，所以南台灣一帶受到它外圍水氣影響之下，水氣偏多，而且有間歇性降雨發生。不過，隨著它今天逐漸往西移動，這樣的水氣也有逐漸減少的趨勢。

朱美霖表示，台灣附近大致受到太平洋高壓影響，所以是以偏東風的環境為主。中南台灣雲量偏多，上午到目前為止花東、恆春半島，甚至高屏一帶，也有零星局部降雨，有時候雨勢也會偏大一些，伴隨局部的短延時強降雨發生。今天花東、高屏仍要留意斷續降雨出現，其他地區大致多雲到晴的天氣，氣溫在西半部地區也偏高一些。

今天中午過後，留意西半部有些局部明顯的午後雷陣雨發展。朱美霖表示，目前比較明顯的降雨發生在台東到恆春半島一帶，花蓮、高屏為比較間歇或零星的雨勢。花東到恆春半島今天日累積雨量方面，局部地區來到30毫米左右。

朱美霖表示，今天到周五明顯偏東風為主，所以也有局部較強陣風。後續東風減弱情形之下，台灣附近的水氣略為增多，可能清晨到上午西半部有零星降雨。

未來天氣方面，朱美霖表示，低氣壓逐漸往南海逐漸遠離，台灣附近主要在南台灣有零星水氣，而在高壓影響之下，偏東風的環境，明後兩天偏東風持續偏強的情形。周六至下周一，隨著低氣壓遠離，太平洋高壓勢力略為減弱，台灣附近風場大致是東風稍微減弱，有一些水氣略為增多的情形。下周二東邊的高壓勢力有略為往西伸的情形，水氣有稍微再減少的狀況。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，今天迎風面的花東到恆春半島、高屏，有些零星降雨為主；中午過後有顯著的午後雷陣雨發展，桃園以南的午後雷陣雨有局部較大雨勢情形，留意桃園至嘉義一帶有局部大雨發生。

朱美霖表示，明後兩天東風情形更為顯著，迎鋒面的基隆北海岸、宜蘭、大台北山區，可能有斷斷續續降雨出現；花東到恆春半島也有零星降雨。中午過後的午後雷陣雨比今天範圍略為縮減一些，不過在中南部和北部山區還是可能會有局部午後雷陣雨。

她說，周六至下周一風勢稍微減弱，不過環境上水氣有稍微增多的情形，所以還是要留意午後雷陣雨情形。下周二左右，環境上的東風又稍微再略為增強一些，迎風面的花東到恆春半島降雨為主，西半部還是會有局部零星午後雷陣雨狀況。

溫度趨勢，朱美霖表示，今天到周五偏東風明顯，所以西半部包括大台北，以及中南部近山區一帶，可能會有顯著的高溫發生。各地高溫32至35度，甚至36度左右；比較高的氣溫像是大台北到桃園，還有嘉義以南，以及台中附近的近山區平地，有35度甚至以上的高溫。

朱美霖表示，新北市五股、桃園一帶，已經有局部連續38度氣溫發生。今天在嘉義、台中、彰化一帶，還有桃園到大台北局部地區，也有36度高溫發生。中午前後紫外線指數偏高，戶外活動注意防曬、多補充水分，避免熱傷害。

她表示，今天在基隆北海岸、恆春半島容易有較強陣風。明後兩天偏東風的影響之下，大台北地區也可能有強風發生，戶外活動注意交通安全。

各地預測高溫。圖／中央氣象署提供
各地預測高溫。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

