處暑節氣小心「溫差病」引發頭痛 中醫師揭進冷氣房先做這件事

現在正值「處暑」節氣，俗諺說：「處暑寒來」，意思是暑氣會在這個節氣附近漸漸褪去，但台灣位在熱帶及亞熱帶氣候地區，暑氣褪去速度較慢、較不明顯，白天仍然會有夏日酷暑感覺，甚至有「秋老虎」俗稱，晚上才會氣溫稍降，且伴隨涼風增加，台灣又屬於海島型氣候區域，近期容易受到颱風環流影響，因此，地處台灣地區則會形成兩大類型氣候特徵切換，一、颱風濕熱型，暑熱加上豪雨帶來的濕濁；二、晝熱夜涼，早晚會開始有溫差，夜間涼風多。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕說，當室內與室外的溫差太大，人體無法調適，引起身體不良反應，就是處暑節氣常出現的溫差病，主要是由很熱的地方突然跑到很冷的地方，引起血管神經不自主的收縮，所引起的一連串不舒服的症狀。

輕微的溫差病，人可能只是覺得精神不濟、體溫微熱，這是因為原本在戶外曬太陽，使得全身發熱，這個時候應要讓人體排汗的自我調溫機制啟動，經由汗水排掉體內累積的熱，但猛然進到冷氣房，原本張開的毛孔驟然因為冷氣而閉鎖起來，也把原本應該散掉的熱關在體內，當人的體溫升高，就會讓人覺得很不舒服。

賴睿昕建議，進入室內時先戴口罩5分鐘，等適應溫度後再取下，並披戴薄長袖或圍巾，減少身體外露面積，降低受涼機會。在冷氣房中放一杯水以調節濕度，擦乳液保濕肌膚與適時眨眼來滋潤眼睛。還有定期清洗冷氣機濾網、排水管與電風扇，減少過敏原累積，也儘量避免冷氣出風口和風扇對著人頭部吹送，儘量將風向朝著無人方向。

賴睿昕指出，這也是很多人都會以為自己發燒，可是量體溫又是正常的，但就是感覺自己微熱微熱的疲累感，嚴重甚至開始頭痛、頭暈與肩頸僵硬，這時候，薰衣草精油則很適合用來放鬆緊繃的肩頸，把它滴在按摩油裡輕輕揉開，效果特別好。

賴睿昕說，皮膚與黏膜過敏也非常在溫差大的地方爆發，因為過敏誘發主因包含溫度、濕度的變化。處暑時戶外溫度高達攝氏37度以上，加上潮濕多雨，容易誘發鼻過敏，使得打噴嚏、鼻水不斷，加上空調運作時，室內濕度會變低，過度乾燥的空氣，也會讓眼球乾澀、皮膚發癢。

值得注意的是，很多民眾並未經常清洗冷氣機，機身內累積的塵螨、黴菌、動物毛髮等過敏原隨著冷氣氣流四處飄散，更容易誘發過敏症狀，而開空調時緊閉的門窗，讓空氣沒有流通的機會，造成過敏原大量累積，形成惡性循環。

若本身是過敏族群與乾燥症病人的皮膚與鼻黏膜都很敏感，在冷氣房會更乾燥，這時候玫瑰精油可以幫忙滋潤保濕，讓乾裂的皮膚恢復柔軟；乳香精油有修復和抗發炎的能力，對乾裂部位特別有效；晚上休息時，擴香一點橙花精油，不但可以潤澤肌膚，還能讓心情放鬆入眠。

由於過敏族群的主要症狀是皮膚癢與鼻黏膜乾痛，嚴重者會乾裂出血及發炎。洋甘菊精油很溫和，能安撫敏感的鼻腔和皮膚，泡澡或用基底油稀釋塗抹都不錯；檀香精油則能幫皮膚鎖住水分，讓乾癢感慢慢消退。

賴睿昕強調，精油不是用得愈多愈好。塗抹一定要先用甜杏仁油、荷荷巴油這類基底油稀釋，擴香也不要一次超過半小時，而且房間最好保持通風。如果是孕婦、小朋友，或者本來就有過敏體質的人，最好先問專業芳療師再用，這樣才能既享受香氣又安心。