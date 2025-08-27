快訊

七夕夜晚有專人解說天象 天文館邀請情人周末來觀星賞樂

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
七夕情人節將在29日到來，天文館舉辦活動，周五晚上開放觀測室邀請民眾前來觀星，並由專人解說，隔天一早也舉辦戀愛音樂會，邀請民眾七夕假期前來觀星賞樂。圖／天文館提供
七夕情人節將在29日到來，天文館舉辦活動，周五晚上開放觀測室邀請民眾前來觀星，並由專人解說，隔天一早也舉辦戀愛音樂會，邀請民眾七夕假期前來觀星賞樂。圖／天文館提供

七夕情人節將在29日到來，將是牛郎星與織女星相距最近時刻，天文館也舉辦活動，周五晚上開放觀測室邀請民眾前來觀星，並由專人解說，隔天一早也舉辦戀愛音樂會，邀請民眾七夕假期前來觀星賞樂，度過浪漫周末。

民間傳說是牛郎、織女一年一度相會日子，故事起源於古老的天象星宿。不過天文館曾解釋，根據現代天文學研究，牛郎、織女星相距超過15光年、約140兆公里，若神話中的牛郎、織女搭機遠赴這趟愛情之約，見上一面得花1800萬年。

而七夕當晚天文館第二觀測室從7時至9時特別開放，將提供多部望遠鏡觀賞牛郎、織女星，並在7時30分、8時、8時30分，於觀測室外平台舉辦3場七夕星空解說，由解說員揭開牛郎、織女星在天文上的真實面貌，帶領大家細細品味浪漫傳說與科學知識。

此外，七夕隔天上午9時天文館也將舉辦「星空愛戀音樂會」，邀請「台北香頌青年管弦樂團」演繹多首與星空、愛情相關的經典曲目，包括「向星星許願」、電影「E.T.」與霍爾斯特「行星組曲」中的木星選段等，並融合星象儀星空投影共同演出。

音樂會開放120位民眾線上報名提交簡短留言或圖片，將想分享的話寫下來，演出時投影於劇場球幕，由於線上音樂會報名參加音樂會人數已額滿，現場也開放80個名額，有興趣民眾可於宇宙劇場入口排隊入場額滿為止，七夕相約天文館觀星賞樂。

