早上洗頭容易禿？醫師揭傷髮真正關鍵 提醒留意「秋季掉髮」
根據日媒「Livedoor」報導，夏天時常常前一晚洗過澡，隔天一早起床沒多久又滿頭大汗、頭髮黏膩，不少人覺得不沖個澡就沒辦法出門。但網路上流傳「早上洗頭會禿頭」的說法，也讓人擔心。對此，皮膚科醫師圓山尚表示，早上洗頭並不是掉髮的直接原因。
真正造成掉髮的風險在於沒有徹底清潔。因為早上趕時間，常有人沖得不夠乾淨，殘留的洗髮精可能刺激頭皮，長期下來造成頭皮環境惡化，讓髮質變得脆弱。但這和洗頭時間無關，晚上若沒有洗乾淨，也會出現同樣問題。因此重點不是早洗還是晚洗，而是要徹底沖乾淨。
如果只是因為流汗或油膩想清爽一下，醫師建議不一定要用洗髮精，可以用溫水沖洗就好。原則上，一天用一次洗髮精即可，否則容易讓頭皮乾燥，增加掉髮風險。洗頭的水溫也要注意，最好控制在36到38度，避免過熱造成刺激。
此外，夏季強烈的紫外線也是頭皮健康的大敵，可能引起發炎或傷害毛囊，導致「秋天掉髮」特別明顯。一般來說，九到十月掉髮量會增加，十一月到十二月才會逐漸恢復。專家提醒，最好戴帽子或撐陽傘，避免頭皮長時間曝曬。如果頭皮曬傷發紅或疼痛，應先降溫保濕，嚴重時要就醫，由醫師開藥治療。
圓山醫師強調，如果掉髮狀況明顯，應先去皮膚科檢查頭皮狀態，再考慮是否需要進一步治療。頭皮和臉部一樣，都需要適當的清潔與保養，只要方法正確，就能同時保持清爽與健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言