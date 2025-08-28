快訊

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

分離焦慮／柏林入園漸進式陪伴 能套用台灣育兒教育？

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

早上洗頭容易禿？醫師揭傷髮真正關鍵 提醒留意「秋季掉髮」

聯合新聞網／ 綜合報導
皮膚科醫師指出洗頭不掉髮的關鍵。 圖／ingimage
皮膚科醫師指出洗頭不掉髮的關鍵。 圖／ingimage

根據日媒「Livedoor」報導，夏天時常常前一晚洗過澡，隔天一早起床沒多久又滿頭大汗、頭髮黏膩，不少人覺得不沖個澡就沒辦法出門。但網路上流傳「早上洗頭會禿頭」的說法，也讓人擔心。對此，皮膚科醫師圓山尚表示，早上洗頭並不是掉髮的直接原因。

真正造成掉髮的風險在於沒有徹底清潔。因為早上趕時間，常有人沖得不夠乾淨，殘留的洗髮精可能刺激頭皮，長期下來造成頭皮環境惡化，讓髮質變得脆弱。但這和洗頭時間無關，晚上若沒有洗乾淨，也會出現同樣問題。因此重點不是早洗還是晚洗，而是要徹底沖乾淨。

如果只是因為流汗或油膩想清爽一下，醫師建議不一定要用洗髮精，可以用溫水沖洗就好。原則上，一天用一次洗髮精即可，否則容易讓頭皮乾燥，增加掉髮風險。洗頭的水溫也要注意，最好控制在36到38度，避免過熱造成刺激。

此外，夏季強烈的紫外線也是頭皮健康的大敵，可能引起發炎或傷害毛囊，導致「秋天掉髮」特別明顯。一般來說，九到十月掉髮量會增加，十一月到十二月才會逐漸恢復。專家提醒，最好戴帽子或撐陽傘，避免頭皮長時間曝曬。如果頭皮曬傷發紅或疼痛，應先降溫保濕，嚴重時要就醫，由醫師開藥治療。

圓山醫師強調，如果掉髮狀況明顯，應先去皮膚科檢查頭皮狀態，再考慮是否需要進一步治療。頭皮和臉部一樣，都需要適當的清潔與保養，只要方法正確，就能同時保持清爽與健康。

掉髮 洗髮 頭髮 皮膚科 紫外線

延伸閱讀

日本自駕別踩雷！停車場「一天最高收費」暗藏陷阱 未注意恐噴天價

「無洗米」不是先幫你洗過！製程完全不碰水 日米廠揭緣由：為了環境

牙刷錢千萬別省！高價款比較好嗎？牙醫：「更換時間」更重要

日女電梯內遭砍殺身亡！遭尾隨4公里闖入公寓 兇嫌非首次犯案

相關新聞

酷熱上看38度高溫午後防大雷雨 吳德榮：南海熱帶擾動成颱機率升

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市為橙色燈號，有...

早產兒今從台南轉院林口長庚…萬人疾呼「禮讓救護車」 女嬰母親感動發聲

昨天下午臉書出現關於今天將有救護車急送早產兒的求助訊息，呼籲國道1號北上用路人禮讓救護車，該篇文章吸引近萬人分享，網友紛...

昨晚規模6.0地震「龜山島最近震央」才1級！專家曝可能原因

昨晚9時11分在宜蘭縣近海、龜山島附近發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，各地最大震度4級，中央氣象署針對宜蘭...

稱嬰兒配方奶甜如可樂挨轟！「媽媽餵」喊告網友 醫嗆：見登又法盲

台灣在地母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）開設20餘年，一直以來獲得不少新手父母的喜愛及反饋，近日因一則指稱「嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於喝2瓶可樂」、提倡母乳的宣導影片，讓多名醫師現身批評，指其製造母親對母乳的焦慮和恐慌真的非常不可取，蘇怡寧醫師更釋疑表示，嬰兒配方奶粉(Infant Formula)的含糖量與母乳差不多，質疑該母嬰老字號品牌為何胡說？

早上洗頭容易禿？醫師揭傷髮真正關鍵 提醒留意「秋季掉髮」

根據日媒「Livedoor」報導，夏天時常常前一晚洗過澡，隔天一早起床沒多久又滿頭大汗、頭髮黏膩，不少人覺得不沖個澡就沒辦法出門。但網路上流傳「早上洗頭會禿頭」的說法，也讓人擔心。對此，皮膚科醫師圓山尚表示，早上洗頭並不是掉髮的直接原因。

宜蘭規模6地震連飛機也受影響？桃機塔台紀錄曝光網驚：難怪一堆在盤旋

台灣是地震多發國家，時常見到台鐵、高鐵、捷運等公共交通因地震停駛或減速慢行，影響交通，那麼飛在空中的飛機是否會因地震造成影響呢？昨（27日）晚一段桃園機場的塔台紀錄解惑了。 27日21時11分宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。