早上洗頭容易禿？醫師揭傷髮真正關鍵 提醒留意「秋季掉髮」

根據日媒「Livedoor」報導，夏天時常常前一晚洗過澡，隔天一早起床沒多久又滿頭大汗、頭髮黏膩，不少人覺得不沖個澡就沒辦法出門。但網路上流傳「早上洗頭會禿頭」的說法，也讓人擔心。對此，皮膚科醫師圓山尚表示，早上洗頭並不是掉髮的直接原因。

真正造成掉髮的風險在於沒有徹底清潔。因為早上趕時間，常有人沖得不夠乾淨，殘留的洗髮精可能刺激頭皮，長期下來造成頭皮環境惡化，讓髮質變得脆弱。但這和洗頭時間無關，晚上若沒有洗乾淨，也會出現同樣問題。因此重點不是早洗還是晚洗，而是要徹底沖乾淨。

如果只是因為流汗或油膩想清爽一下，醫師建議不一定要用洗髮精，可以用溫水沖洗就好。原則上，一天用一次洗髮精即可，否則容易讓頭皮乾燥，增加掉髮風險。洗頭的水溫也要注意，最好控制在36到38度，避免過熱造成刺激。

此外，夏季強烈的紫外線也是頭皮健康的大敵，可能引起發炎或傷害毛囊，導致「秋天掉髮」特別明顯。一般來說，九到十月掉髮量會增加，十一月到十二月才會逐漸恢復。專家提醒，最好戴帽子或撐陽傘，避免頭皮長時間曝曬。如果頭皮曬傷發紅或疼痛，應先降溫保濕，嚴重時要就醫，由醫師開藥治療。

圓山醫師強調，如果掉髮狀況明顯，應先去皮膚科檢查頭皮狀態，再考慮是否需要進一步治療。頭皮和臉部一樣，都需要適當的清潔與保養，只要方法正確，就能同時保持清爽與健康。