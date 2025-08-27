彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為銜接最快明年上路的「超尖峰時刻指定車次自由座」政策，高鐵公司將取消「提前乘車彈性機制」，即起開始宣導、11月10日正式上路。聯合報系資料照
高鐵運量屢創新高，乘車亂象也層出不窮，為此，台灣高鐵董事長史哲日前拋出多項措施因應，其中為銜接最快明年上路的「超尖峰時刻指定車次自由座」政策，高鐵公司將取消「提前乘車彈性機制」，即起開始宣導、11月10日正式上路。

過往欲提早搭車的對號座旅客，可持票進站提早搭乘較早班次的自由座，但此彈性制度將走入歷史。高鐵公司證實，日前已通知各站，將取消旅客持票提前乘車彈性機制，從8月11日起宣導至11月9日止，11月10日起新制上路。

根據最新旅客運輸契約，第6點第17項規定， 對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效，自由座車票限車票所載指定日期營業時間內及區間有效。逾期之失效車票不受理變更及退票。

高鐵說明，公司早期為方便對號座旅客行程臨時調整，提供對號座旅客可提前乘車的權宜措施。然觀察此現象越發頻繁，除造成原班次座位浪費無法售予需要之旅客，更影響其他旅客的乘車品質。

高鐵表示，經整體考量乘車品質及所有旅客權益，11月10日起，各車站將不再受理人工方式協助對號座旅客提前乘車，旅客需依車票所載班次搭乘，若對號座旅客需提前進站，依規定先行完成換票。

