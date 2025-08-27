中南部昨午後大雷雨急降溫原因曝 專家：周五起又有高空冷心低壓通過

昨天中南部地區不少地方出現大雷雨，甚至有冰雹發生的情況，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，主要是受到高空冷心低壓影響，大氣潛在不穩定高，且隨著氣流移動擴展到了花東地區，降雨的範圍頗大，瞬間的雨勢不小，局部單點時雨量有來到50至70毫米。下過雨之後溫度明顯下降，相當消暑。

不過，吳聖宇表示，相對之下，昨天在北部、東北部地區天氣依然穩定，一整天大致都是晴到多雲，溫度則是相當炎熱，新竹以北到大台北一帶有36至38度高溫出現的情況，南北之間的天氣差異相當明顯。

吳聖宇表示，今明兩天高空冷心低壓向西離開，中低層則是維持太平洋高壓外圍偏東風環境。位於台灣南方、菲律賓上空的熱帶擾動93W正逐漸往南海移動，外圍雲層水氣向北擴散來到台灣附近，在底層暖濕空氣較明顯的情況下，大氣狀態依然不太穩定，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其中在花東沿岸、恆春半島的降雨機會較高。

西半部地區持續有午後熱對流雷雨，吳聖宇表示，雖然少了高空冷心低壓干擾，但是局部地區仍有大雷雨發生的可能性。溫度持續偏高，大台北、西半部地區要注意背風面沉降增溫的情況，有36至38度高溫發生的機會。

吳聖宇表示，周五至周日有另一個高空冷心低壓要通過台灣上空，中低層仍持續受到太平洋高壓外圍偏東風影響，加上南海低壓擾動外圍水氣擴散移入，台灣附近的大氣潛在不穩定度將再度提高。

東半部持續有迎風面短暫陣雨，吳聖宇表示，西半部午後有熱對流雷雨，並有局部大雷雨機會，對流發展較為旺盛的區域有冰雹出現的可能性。溫度持續偏高，大台北、西半部36至38度高溫。

展望下周天氣，吳聖宇表示，預期到下周五之前，仍將持續受到太平洋高壓外圍偏東風影響，高空也將會再有冷心低壓經過的機會，午後雷雨仍是要特別注意的焦點，持續有局部大雷雨發生的可能性，溫度也將維持高溫炎熱的情況。

吳聖宇表示，下個周末（9月6日至7日）則是要注意台灣東方、東南方是否有熱帶擾動發展、靠近的機會，目前部分預報模式已經有看到這樣的預測，但是時間還太久遠，仍要持續觀察。

至於颱風消息，吳聖宇表示，短期內海面上比較有可能發展的仍是熱帶擾動93W，明後天進入南海並且接上西南季風之後就有機會逐漸增強，可能有發展為熱帶性低氣壓甚至颱風的可能性，不過大致會往海南島、越南方向移動，對台灣沒有直接威脅，但是周末要前往海南島、越南的朋友要注意這個擾動未來發展變化的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。