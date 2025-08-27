有運動習慣也沒用！「久坐」不只傷腰 醫警告：大腸癌風險增

上班族經常需要久坐，但久坐會對身體造成什麼負面影響呢？腸肝膽科醫師陳威佑發文，指出久坐超過10小時，大腸癌風險高達1.64倍，也分享久坐傷害腸道的三大機制，提醒民眾坐久了要起來動一下，就能保護大腸。

陳威佑醫師在臉書發文，表示久坐會造成腰酸背痛、體內循環變差，但大家都不知道的是，更會對腸道造成負面且慢性的影響。根據期刊的研究，每天坐超過10小時，大腸癌風險高達1.64倍，就算有運動習慣，只要久坐，風險依然存在，是低強度且慢性的代謝負擔。

陳威佑也分享久坐傷害腸道的三大機制：

增加胰島素阻抗

久坐會讓身體代謝不穩定，造成脂肪堆積、血糖調節功能下降，甚至出現胰島素阻抗，刺激腸道黏膜過度增生和分化異常，提高大腸癌風險。

讓身體進入「長期隱性發炎」狀態

久坐會讓身體處於輕微且持續發炎的狀態，發炎指數上升，會造成腸道黏膜DNA容易受到損害。

影響腸道血流與菌相平衡

坐太久會讓腸道血液流動變慢，降低腸道黏膜的營養與氧氣供應，造成菌相失衡，如果好菌減少，腸道環境變得不穩定，可能產生毒素、刺激黏膜發炎，增加罹患癌症的機率。

陳威佑指出，「減少和中斷久坐時間」是預防大腸癌的重要習慣，維持良好的腸道血流、蠕動與菌相，規律地動起來，才能保護大腸，建議「每坐60分鐘起來活動2分鐘」，站起來走動、倒水、上廁所都可以，既能幫助血液循環，更能喚醒腸道蠕動。

陳威佑建議，搭捷運時可以提早一站下車多走路、開車等紅燈也能伸展下肢，增加循環，看似微不足道的動作都能對抗久坐傷害，並保護大腸，減少大腸癌發生機率。