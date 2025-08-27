近期將有颱風？ 賈新興：觀察3時間點3處熱帶系統發展

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天凌晨2時的地面天氣圖。圖／取自賈新興臉書
太平洋高壓偏強，持續為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周六，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有局部短暫陣雨，花東及台南以南亦有零星短暫陣雨。周日，南台東沿海有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，清晨南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。下周二，午後桃園以南及花東有零星短暫陣雨。下周三，午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。下周四，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周五，午後山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

至於颱風消息，賈新興表示，觀察明天在南海一帶，有熱帶系統發展的趨勢，預估其朝海南島方向移動的機率高。觀察下周三後在琉球群島東南方一帶，熱帶系統發展的狀況。另外，觀察AIFS預測下周五後在菲律賓東方海面，熱帶系統發展的狀況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台東 賈新興

