北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫
北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方季風槽在增強中。
鄭明典表示，季風槽增強可能帶來偏北風，除了北台灣可能還有高溫，中南部應該會降溫了。
什麼是莢狀雲？中央氣象署預報員簡任技正伍婉華曾表示，莢狀雲就氣象角度，屬於地形造成的一種雲，在高空的氣流如果帶有水氣，它經過地形的時候，在背風面的運動，就容易形成類似的莢狀雲。和天氣的穩定、是否容易下雨，沒有太大的關係，它是屬於雲層的情況。
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天新北市、桃園市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、嘉義縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣為黃色燈號。
