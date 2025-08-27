快訊

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為板橋的天空。圖／取自空氣品質監測網
北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方季風槽在增強中。

鄭明典表示，季風槽增強可能帶來偏北風，除了北台灣可能還有高溫，中南部應該會降溫了。

什麼是莢狀雲？中央氣象署預報員簡任技正伍婉華曾表示，莢狀雲就氣象角度，屬於地形造成的一種雲，在高空的氣流如果帶有水氣，它經過地形的時候，在背風面的運動，就容易形成類似的莢狀雲。和天氣的穩定、是否容易下雨，沒有太大的關係，它是屬於雲層的情況。

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天新北市、桃園市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、嘉義縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣為黃色燈號。

圖為古亭的天空。圖／取自空氣品質監測網
圖為新店的天空。圖／取自空氣品質監測網
圖為新莊的天空。圖／取自空氣品質監測網
相關新聞

北部天空很多莢狀雲 鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

北部不少民眾今晨發現天空出現莢狀雲。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「很多莢狀雲」，他說，表示台北上空有強風，很可能是南方...

酷熱飆37度高溫午後雷雨 吳德榮曝熱帶擾動成颱機率：動向似劍魚

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今晨恆春半島、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大...

50歲男有點喘竟「肺癌滿天星」 蘇一峰：不要以為每年照X光就不會癌末

肺癌連續21年高居國人10大癌症之首，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰收治1名50歲男性患者，主述因為「有點喘」就醫...

不打卡無法看展？烏菲茲祭自拍禁令 美術館長:不應阻擋新舊世代對話

打卡和自拍已成為新世代逛美術館、博物館的主流觀賞方式，歐美近年發生多起觀眾因自拍出包毀壞藝術品的行為。以收藏文藝復興畫作...

高溫炎熱午後雷陣雨 周六起南方水氣到

今天環境吹偏東風，各地大致為晴到多雲，天氣高溫炎熱。中央氣象署表示，東半部高溫33、34度，西半部普遍可達35、36度，...

不打卡無法觀光？進部落前先諮詢打卡禮儀 直播也能共創雙贏

暑假是旅遊旺季，手機自拍打卡、直播已成新世代旅遊的主要觀賞方式，卻引發不少爭議。近日發生youtuber參加原民部落傳統...

