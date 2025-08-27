男候診突失去意識 部立屏東醫院醫護把握黃金時間成功搶救

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣李姓男子昨26日上午10時半到屏東醫院等待看診時，突然在門診候診突然失去意識，目擊民眾發現後趕緊報案並請求協助，附近護理人員得知後也迅速啟動急救機制，經過13分鐘的搶救後成功救回。圖／部立屏東醫院提供
屏東縣李姓男子昨天上午10時半到部立屏東醫院等待看診時，在門診候診區突然失去意識，目擊民眾發現後趕緊報案並請求協助，附近護理人員得知後也迅速啟動急救機制，經過13分鐘的搶救後成功救回。

現場急急救醫師醫務秘書葉東奇說，目擊民眾發現李男突然失去意識，報警並請求協助。附近護理人員第一時間反應，啟動急救流程。醫護團隊迅速到現場，對病人心肺復甦術CPR，也同步心電圖監測，發現病人呈現「心室頻脈（VT）」，醫師立刻為病人電擊治療及藥物注射，護理師則堅持高品質CPR，確保急救過程中每秒都至關重要。

葉東奇說，經過13分鐘搶救後，病人在10時42分成功恢復自主循環ROSC，隨即轉送至急診插管、接入呼吸器、置入鼻胃管及導尿管等處置後，被送往加護病房持續觀察與治療。

李男的家屬在病情穩定後也對醫護團隊深深感謝。病患家屬說，「在最危急的時刻，醫護人員的專業與冷靜讓我們感到安心，感謝醫師與護理師及時救治讓親人重獲新生，感激不盡」。

屏東醫院院長王森稔表示，病人能夠成功挽回生命，展示醫護團隊面對突發危急情況時專業能力。團隊間的合作和迅速反應，為病人爭取寶貴的黃金救援時間。

王森稔說，這次的成功救援再次印證平日訓練與協作重要性，也是醫護人員在關鍵時刻能成功拯救生命關鍵所在，「我們不僅致力守護病人的健康，更在生命危急時刻承擔起拯救的責任。」未來醫院持續進行急救演練，加強跨部門合作，保障病人安全的基礎。

