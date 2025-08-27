快訊

50歲男有點喘竟「肺癌滿天星」 蘇一峰：不要以為每年照X光就不會癌末

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
1名50歲患者去年X光檢查正常，今年檢查發現「肺癌滿天星千百顆，肺裡面到處轉移了」。圖／取自蘇一峰臉書
肺癌連續21年高居國人10大癌症之首，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰收治1名50歲男性患者，主述因為「有點喘」就醫，以及每年都照X光檢查，去年報告也正常，以為沒問題，但這次就醫照X光，發現「肺癌滿天星千百顆，肺裡面到處轉移了」。

蘇一峰在臉書表示，1名50歲男子每年都照X光，因為去年X光報告正常，覺得沒有問題了，該名患者今年覺得有點喘，回來找他照X光，一照發現「肺癌滿天星千百顆，肺裡面到處轉移了」。他說，千萬不要以為自己每年照X光，就不會得到肺癌末期。「如果去年安排的是LDCT（低劑量電腦斷層檢查），可能就能抓出來」。

衛福部國健署自2022年起，將低劑量電腦斷層納入公費篩檢，對象為吸菸、肺癌家族史等高風險群，至今篩檢21萬人次，找出2506例肺癌個案。

根據國健署的肺癌早期偵測計畫，有下列任一肺癌風險因子且具健保身分的民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。

一、具肺癌家族史：40至74歲女性或45至74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

二、重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年的重度吸菸者。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

