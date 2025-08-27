高溫炎熱午後雷陣雨 周六起南方水氣到

今天環境吹偏東風，各地大致為晴到多雲，天氣高溫炎熱。中央氣象署表示，東半部高溫33、34度，西半部普遍可達35、36度，局部溫度會再更高一些，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級。

今天迎風面花東地區及恆春半島偶有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生的機率，其他地區要留意午後對流發展旺盛，桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，且桃園至台中地區及中南部山區有局部大雨出現的機率，易有短延時強降雨。

離島天氣方面，澎湖多雲短暫陣雨，27至31度；金門多雲短暫陣雨，27至33度；馬祖多雲短暫陣雨，27至31度。

明天至周五台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，大環境吹偏東風，水氣稍減。迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及宜蘭亦有零星短暫陣雨。其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

周六至下周一環境逐漸轉吹偏南風，南方水氣影響台灣。周六花東地區及恆春半島雨勢增大，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周日、下周一南部及台東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲有午後雷陣雨，清晨至上午中部地區受陸風輻合影響有局部短暫陣雨。

下周二環境再轉為偏東風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五水氣再增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。