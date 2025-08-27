酷熱飆37度高溫午後雷雨 吳德榮曝熱帶擾動成颱機率：動向似劍魚

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今晨恆春半島、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。北部23至37度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至34度。

南方水氣漸增，吳德榮表示，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率；需注意大雷雨的發生。

他說，周日至下周二南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降、北台灣仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨的發生的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，今天熱帶擾動進入南海，明天、周五緩慢發展，成颱條件中等偏低、機率約40%，動向似劍魚颱風。

吳德榮說，美國系集模式（GEFS）模擬顯示，系集平均路徑偏西北西進行，略比劍魚偏北，個別模擬則相當分散、且強度偏弱。最新模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。