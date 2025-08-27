快訊

經部綠能弊案…「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 府院支持嚴辦

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

聽新聞
0:00 / 0:00

酷熱飆37度高溫午後雷雨 吳德榮曝熱帶擾動成颱機率：動向似劍魚

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南方水氣漸增，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率聯合報系資料照
南方水氣漸增，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率聯合報系資料照

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今晨恆春半島、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。北部23至37度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至34度。

南方水氣漸增，吳德榮表示，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率；需注意大雷雨的發生。

他說，周日至下周二南方水氣北移，各地多雲時晴，高溫微降、北台灣仍偏熱；東半部及南部偶有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中仍有大雷雨的發生的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，今天熱帶擾動進入南海，明天、周五緩慢發展，成颱條件中等偏低、機率約40%，動向似劍魚颱風

吳德榮說，美國系集模式（GEFS）模擬顯示，系集平均路徑偏西北西進行，略比劍魚偏北，個別模擬則相當分散、且強度偏弱。最新模式模擬更顯示，下周還有其他熱帶系統，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。本報資料照片
今天至周六各地晴時多雲，高溫炎熱，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。本報資料照片
歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，今天熱帶擾動進入南海，明天、周五緩慢發展，成颱機率約40%。美國系集模式模擬（右圖，取自weathernerds）顯示，系集平均（粗黑線）路徑偏西北西進行，個別模擬路徑則相當分散、且強度偏弱。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，今天熱帶擾動進入南海，明天、周五緩慢發展，成颱機率約40%。美國系集模式模擬（右圖，取自weathernerds）顯示，系集平均（粗黑線）路徑偏西北西進行，個別模擬路徑則相當分散、且強度偏弱。圖／取自「洩天機教室」專欄

大雷雨 吳德榮 劍魚颱風

延伸閱讀

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

今起3天晴朗酷熱 飆38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動成颱也無威脅

午後強對流防大雷雨 吳德榮：明起酷熱飆38度極端高溫

相關新聞

酷熱飆37度高溫午後雷雨 吳德榮曝熱帶擾動成颱機率：動向似劍魚

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今晨恆春半島、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大...

50歲男有點喘竟「肺癌滿天星」 蘇一峰：不要以為每年照X光就不會癌末

肺癌連續21年高居國人10大癌症之首，台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰收治1名50歲男性患者，主述因為「有點喘」就醫...

高溫炎熱午後雷陣雨 周六起南方水氣到

今天環境吹偏東風，各地大致為晴到多雲，天氣高溫炎熱。中央氣象署表示，東半部高溫33、34度，西半部普遍可達35、36度，...

不打卡無法看展？烏菲茲祭自拍禁令 美術館長:不應阻擋新舊世代對話

打卡和自拍已成為新世代逛美術館、博物館的主流觀賞方式，歐美近年發生多起觀眾因自拍出包毀壞藝術品的行為。以收藏文藝復興畫作...

不打卡無法觀光？進部落前先諮詢打卡禮儀 直播也能共創雙贏

暑假是旅遊旺季，手機自拍打卡、直播已成新世代旅遊的主要觀賞方式，卻引發不少爭議。近日發生youtuber參加原民部落傳統...

開學倒數A流疫情爆發！「雙病毒」讓併發症不只肺炎？看最新疫苗、免疫竊盜真相

流感疫情再進入流行期！隨著開學日將屆，並進入秋季，據最新統計顯示，截至今年8月，2025上半年流感併發重症病例數量已是2023年同期的2倍，衛福部疾管署嚴陣以待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。