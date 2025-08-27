台灣文化前進大阪世博 「聖筊」成為舞蹈 酬神戲唱出台灣人感恩性格

在大阪世博壯闊的世界最大木造建築「大屋根環形迴廊」下，歌手張雅淳抱著月琴悠悠唱起恆春民謠「思想起」。雯翔舞團兩名舞者一俯一仰地躺著，用身體幽默詮釋台灣信仰特有的「聖筊」文化；並以翻滾、彈跳等流暢的舞蹈「擲筊」，向世博觀眾展現台灣人習慣向神明提問的「博筊」文化。從昨天起，九組台灣表演團隊以「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」為主題，一連三天在大阪世博夢洲園區Pop-Up Stage North主舞台演出，宣告台灣文化正式前進大阪世博。

文化部在大阪市中心舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列展演活動，廿日告一段落。時隔一周，台灣九組表演團隊正式進入大阪世博夢洲園區演出，成為大會正式活動的展演項目。世博大會也以「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」完整活動名稱在官方網站宣傳，「台灣」之名正式登上世博大會。有趣的是，「島嶼之聲」的舞台背板，除了畫上台北101、彰化八卦山大佛、野柳女王頭等台灣代表景點，還「偷渡」了一個畫上中華民國國旗的氣球。

全長一小時的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，由導演杜思慧、音樂總監卓士堯籌畫、分六個段落演出。開場是「新勝景掌中劇」帶來的「酬神戲」，三位操偶師以戲偶「扮仙」，向台下滿滿的觀眾獻上幸福的祝願。接著在動人心魄的北管鼓聲中，兩名神將氣勢磅礡地緩步上台，舞台迴盪起台灣廟宇文化的氣場，這是「不二擊聲音製造所」與「拚場藝術撞擊」共同合作的「大神尪：神將繞境護島嶼」。隨後調子一轉，原民歌手桑布伊獨唱後，加入希望合唱團清亮的童聲，一起唱出對神的敬仰和土地的關懷。

雯翔舞團以身體演繹的「命運的安排：搏筊」，用充滿創意的舞蹈語言詮釋台灣的「博筊」，舞者還重現麟洋配贏球的「聖筊」姿勢。導演杜思慧透露，舞者的擲筊是隨機的，彩排時因為沒有準備好，擲筊的結果都是no，但正式演出時，竟然一直「聖筊」，讓她覺得「老天跟著我們一起看這齣戲」。客語創作歌手邱舒、國寶唸歌大師楊秀卿傳人張雅淳、則與金曲歌王謝銘祐分別唱出「咱講的話：阿母的話」；最後九個團隊集體大合唱「歡聚歌」，台下觀眾也跟著輕聲唱和，氣氛感人。

「我們想用酬神戲的概念，整合台灣幾百年的歷史。」文化部政務次長王時思表示，台灣的宗教信仰很大的特色是感恩。台灣雖然颱風、暴雨、地震頻繁，台灣人卻始終在寺廟前，抱持著對天地神明的感恩與感激，「酬神」這也是台灣人性格的展現。她希望來到世博的觀眾看到這樣的演出，「不管認不認識台灣的不同族群，看了都會有一些感動、些雞皮疙瘩、最好還有一些想落淚的衝動」。

王時思透露，拜會世博主辦單位洽詢「We TAIWAN」認證使用世博logo等事宜的過程中，意外獲知或許有機會申請進入世博園區演出的重要訊息。團隊回台後，在極短的時間內，壓線在申請期限的12月27日當天提出申請計畫。經過長達2個月的審查，終於獲得大會邀請成為大會正式活動的展演項目之一。

對於台灣及國旗都能進入夢洲舞台，王時思指出，所有的演出節目及現場佈置都必須經過層層申請，順利取得大會同意。她認為，「We TAIWAN」主要是奠基在文化交流的立場，而世博大會也將台灣視為一個「可信賴的夥伴」，相信台灣願意遵守程序，也願意以友善互動及真誠的心，建立彼此互信的基礎，「我們也希望這樣文化性的活動可以受到世界認可」。