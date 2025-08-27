當母親潛入女兒意識 《晚安，女兒》顛覆經典探討愛的邊界

美國劇作家瑪莎．諾曼的《晚安，母親》從母女日常對話逐漸揭露女兒對自殺的決心，以「死亡」來辯證「自我的存在」，在發表之際便引起巨大的討論，榮獲普利茲獎。

劇中明明只有母女二人，對話卻充斥從未露面的男性角色，影射父權社會下女性的處境，也揭露母職在社會下被過度神化的悲歌。如果說1980年代的女性主義呼喊的是「女性該如何生存」的權利，現今的聲音則進一步質疑：「當代人該如何在後數位化時代定義自身存在，又是否有權利決定自己的死亡？」

不然，Ｂ計畫劇團的《晚安，女兒》，將這些議題具象化為跨越時間與生死的生命對話，試圖讓觀眾重新審視家庭依附、愛與控制的界線，並思考人類在當代如何真正擁有屬於自己的選擇權。

劇情將轉化為一段發生於未來的科幻寓言，宛如劇場版的《黑鏡》，將故事移植至未來的台灣，透過虛構的未來科技「記憶回溯」，讓母親得以潛入女兒的意識。劇團試圖透過「未來家庭關係與科技倫理」的想像，在親情與科技間探討愛的邊界、責任的分寸與自主意識的覺醒。

也因此，《晚安，女兒》成了因應數位科技發展的最佳提問：在科技與倫理交會的當代，我們是否能夠傾聽沉默者的聲音，給予每個人選擇自己生命終點的權利？

