聽新聞
0:00 / 0:00

當母親潛入女兒意識 《晚安，女兒》顛覆經典探討愛的邊界

聯合報／ 記者何定照／即時報導
不然，Ｂ計畫劇團的《晚安，女兒》，顛覆經典。圖／不然，Ｂ計畫提供
不然，Ｂ計畫劇團的《晚安，女兒》，顛覆經典。圖／不然，Ｂ計畫提供

美國劇作家瑪莎．諾曼的《晚安，母親》從母女日常對話逐漸揭露女兒對自殺的決心，以「死亡」來辯證「自我的存在」，在發表之際便引起巨大的討論，榮獲普利茲獎。

劇中明明只有母女二人，對話卻充斥從未露面的男性角色，影射父權社會下女性的處境，也揭露母職在社會下被過度神化的悲歌。如果說1980年代的女性主義呼喊的是「女性該如何生存」的權利，現今的聲音則進一步質疑：「當代人該如何在後數位化時代定義自身存在，又是否有權利決定自己的死亡？」

不然，Ｂ計畫劇團的《晚安，女兒》，將這些議題具象化為跨越時間與生死的生命對話，試圖讓觀眾重新審視家庭依附、愛與控制的界線，並思考人類在當代如何真正擁有屬於自己的選擇權。

劇情將轉化為一段發生於未來的科幻寓言，宛如劇場版的《黑鏡》，將故事移植至未來的台灣，透過虛構的未來科技「記憶回溯」，讓母親得以潛入女兒的意識。劇團試圖透過「未來家庭關係與科技倫理」的想像，在親情與科技間探討愛的邊界、責任的分寸與自主意識的覺醒。

也因此，《晚安，女兒》成了因應數位科技發展的最佳提問：在科技與倫理交會的當代，我們是否能夠傾聽沉默者的聲音，給予每個人選擇自己生命終點的權利？

2025台北藝穗節《晚安，女兒》在萬座曉劇場演出，演出時間為8月31日（日）14:30 / 19:30；9月5日（五）14:30 / 19:30；9月6日（六）14:30。購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。

劇場 死亡

延伸閱讀

「鬼滅之刃 無限城篇」17天破5.6億！隨時超車「炎柱」大哥冠軍寶座

直擊／「鬼滅之刃」炭治郎、富岡義勇來了！高溫35度千人擠爆：太瘋　

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》炭治郎、水柱日本聲優8/23親臨台灣

猗窩座太猛！「鬼滅之刃 無限城篇」10天破4億　奪影史日本電影第3名

相關新聞

北市抽驗食品 六鵬魚油塑化劑超標逾9倍

北市衛生局抽驗25件食品並檢驗9項塑化劑，其中「六鵬魚油軟膠囊」檢出塑化劑超過指標值逾9倍，要求業者全面下架。新北衛生局...

台灣文化前進大阪世博 「聖筊」成為舞蹈 酬神戲唱出台灣人感恩性格

在大阪世博壯闊的世界最大木造建築「大屋根環形迴廊」下，歌手張雅淳抱著月琴悠悠唱起恆春民謠「思想起」。雯翔舞團兩名舞者一俯...

不打卡無法看展？烏菲茲祭自拍禁令 美術館長:不應阻擋新舊世代對話

打卡和自拍已成為新世代逛美術館、博物館的主流觀賞方式，歐美近年發生多起觀眾因自拍出包毀壞藝術品的行為。以收藏文藝復興畫作...

不打卡無法觀光？進部落前先諮詢打卡禮儀 直播也能共創雙贏

暑假是旅遊旺季，手機自拍打卡、直播已成新世代旅遊的主要觀賞方式，卻引發不少爭議。近日發生youtuber參加原民部落傳統...

當母親潛入女兒意識 《晚安，女兒》顛覆經典探討愛的邊界

美國劇作家瑪莎．諾曼的《晚安，母親》從母女日常對話逐漸揭露女兒對自殺的決心，以「死亡」來辯證「自我的存在」，在發表之際便...

從巴赫到細川俊夫 台日音樂家演繹多元巴洛克

藝星 Artist Star 室內樂團每年音樂盛事《憶起巴洛克》系列都深受粉絲期盼，今年藝星以《憶起巴洛克IV：古今交融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。