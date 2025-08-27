從巴赫到細川俊夫 台日音樂家演繹多元巴洛克

藝星 Artist Star 室內樂團每年音樂盛事《憶起巴洛克》系列都深受粉絲期盼，今年藝星以《憶起巴洛克IV：古今交融的浪漫》為題，邀請台灣與日本的優秀音樂家共同演出，展開一場橫跨東西方、對話古今的跨時空音樂之旅，台北市文化局也慷慨贊助。

樂團由台日古樂音樂家夫婦梁益彰、須藤真地子分別擔任團長和藝術總監，一位是國際獲獎木笛演奏家，一位是傑出大鍵琴家，兩人自2017年起策畫多場古樂音樂會，2020年《憶起巴洛克：德法義英的浪漫》、2022年《憶起巴洛克II：泰勒曼你太浪漫》以及2024年《憶起巴洛克III：韓情脈脈的浪漫》等，都深獲好評。

今年《憶起巴洛克IV》將帶領樂迷穿梭約三百年的音樂時光，從巴赫、泰勒曼、韓德爾等歐洲古樂大師的清唱劇與詠唱調，到日本作曲家細川俊夫、藤倉大、山田耕筰、別宮貞雄等人的20至21世紀作品。

特別值得矚目的是，本場音樂會將世界首演由自法歸國的新銳作曲家楊祖垚受藝星委託創作的《嬉遊曲》（Divertimento, 2025），以大低音方形木笛、低音豎笛與大鍵琴的獨特編制，探索古今交融、浪漫與焦慮並存的當代精神。

音樂會將於10月17日晚上7時30分在國家兩廳院演奏廳舉行，台日音樂家包括女高音吉澤真紀、木笛梁益彰與曾逸星、單簧管王冠傑、巴洛克大提琴江佳樺、大鍵琴須藤真地子等。購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。