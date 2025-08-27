從巴赫到細川俊夫 台日音樂家演繹多元巴洛克

聯合報／ 記者何定照／即時報導
藝星 Artist Star 室內樂團每年音樂盛事《憶起巴洛克》系列都深受粉絲期盼，今年藝星以《憶起巴洛克IV：古今交融的浪漫》為題，邀請台灣與日本的優秀音樂家共同演出。圖／藝星提供
藝星 Artist Star 室內樂團每年音樂盛事《憶起巴洛克》系列都深受粉絲期盼，今年藝星以《憶起巴洛克IV：古今交融的浪漫》為題，邀請台灣與日本的優秀音樂家共同演出。圖／藝星提供

藝星 Artist Star 室內樂團每年音樂盛事《憶起巴洛克》系列都深受粉絲期盼，今年藝星以《憶起巴洛克IV：古今交融的浪漫》為題，邀請台灣與日本的優秀音樂家共同演出，展開一場橫跨東西方、對話古今的跨時空音樂之旅，台北市文化局也慷慨贊助。

樂團由台日古樂音樂家夫婦梁益彰、須藤真地子分別擔任團長和藝術總監，一位是國際獲獎木笛演奏家，一位是傑出大鍵琴家，兩人自2017年起策畫多場古樂音樂會，2020年《憶起巴洛克：德法義英的浪漫》、2022年《憶起巴洛克II：泰勒曼你太浪漫》以及2024年《憶起巴洛克III：韓情脈脈的浪漫》等，都深獲好評。

今年《憶起巴洛克IV》將帶領樂迷穿梭約三百年的音樂時光，從巴赫、泰勒曼、韓德爾等歐洲古樂大師的清唱劇與詠唱調，到日本作曲家細川俊夫、藤倉大、山田耕筰、別宮貞雄等人的20至21世紀作品。

特別值得矚目的是，本場音樂會將世界首演由自法歸國的新銳作曲家楊祖垚受藝星委託創作的《嬉遊曲》（Divertimento, 2025），以大低音方形木笛、低音豎笛與大鍵琴的獨特編制，探索古今交融、浪漫與焦慮並存的當代精神。

音樂會將於10月17日晚上7時30分在國家兩廳院演奏廳舉行，台日音樂家包括女高音吉澤真紀、木笛梁益彰與曾逸星、單簧管王冠傑、巴洛克大提琴江佳樺、大鍵琴須藤真地子等。購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。

洛克 音樂會 兩廳院

延伸閱讀

71歲陳盈潔保外就醫2年 主治醫師曝病況「超出預期」！許常德發聲了

與金牌的第一次接觸－2025范克萊本大賽雙冠王沈靖韜9月首次訪台

影／高雄千萬邁巴赫豪車鑽車陣遭檢舉3罰單 網酸土豪只在乎時間

低音管巨擘阿佐里尼10月抵臺演出 大師班9月1日全球招生 先報先得

相關新聞

北市抽驗食品 六鵬魚油塑化劑超標逾9倍

北市衛生局抽驗25件食品並檢驗9項塑化劑，其中「六鵬魚油軟膠囊」檢出塑化劑超過指標值逾9倍，要求業者全面下架。新北衛生局...

台灣文化前進大阪世博 「聖筊」成為舞蹈 酬神戲唱出台灣人感恩性格

在大阪世博壯闊的世界最大木造建築「大屋根環形迴廊」下，歌手張雅淳抱著月琴悠悠唱起恆春民謠「思想起」。雯翔舞團兩名舞者一俯...

不打卡無法看展？烏菲茲祭自拍禁令 美術館長:不應阻擋新舊世代對話

打卡和自拍已成為新世代逛美術館、博物館的主流觀賞方式，歐美近年發生多起觀眾因自拍出包毀壞藝術品的行為。以收藏文藝復興畫作...

不打卡無法觀光？進部落前先諮詢打卡禮儀 直播也能共創雙贏

暑假是旅遊旺季，手機自拍打卡、直播已成新世代旅遊的主要觀賞方式，卻引發不少爭議。近日發生youtuber參加原民部落傳統...

當母親潛入女兒意識 《晚安，女兒》顛覆經典探討愛的邊界

美國劇作家瑪莎．諾曼的《晚安，母親》從母女日常對話逐漸揭露女兒對自殺的決心，以「死亡」來辯證「自我的存在」，在發表之際便...

從巴赫到細川俊夫 台日音樂家演繹多元巴洛克

藝星 Artist Star 室內樂團每年音樂盛事《憶起巴洛克》系列都深受粉絲期盼，今年藝星以《憶起巴洛克IV：古今交融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。