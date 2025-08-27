聽新聞
0:00 / 0:00

9月徵文主題／健腦新生活

聯合報／ 本報訊

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是否已開始進行健腦活動呢？歡迎來信分享自己平時維持腦力的方法，包括飲食、運動、閱讀、園藝、遊戲等。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，9月15日截稿。稿件請寄：電子health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、匯款銀行或郵局（請註明分行名稱）及帳號，以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

失智 運動 網路 郵局

延伸閱讀

性平無所不在 新北汐止崇德社區辦性別友善種子培訓

共軍遭清洗 高階將領齊落馬！美專家揭習近平下重手目的

新竹市犬棕棕到新家了！新生活曝光...新主人準備大餐迎接

威廉凱特一家五口 年底搬到2168萬豪宅 翻修費自行負擔

相關新聞

北市抽驗食品 六鵬魚油塑化劑超標逾9倍

北市衛生局抽驗25件食品並檢驗9項塑化劑，其中「六鵬魚油軟膠囊」檢出塑化劑超過指標值逾9倍，要求業者全面下架。新北衛生局...

台灣文化前進大阪世博 「聖筊」成為舞蹈 酬神戲唱出台灣人感恩性格

在大阪世博壯闊的世界最大木造建築「大屋根環形迴廊」下，歌手張雅淳抱著月琴悠悠唱起恆春民謠「思想起」。雯翔舞團兩名舞者一俯...

不打卡無法看展？烏菲茲祭自拍禁令 美術館長:不應阻擋新舊世代對話

打卡和自拍已成為新世代逛美術館、博物館的主流觀賞方式，歐美近年發生多起觀眾因自拍出包毀壞藝術品的行為。以收藏文藝復興畫作...

不打卡無法觀光？進部落前先諮詢打卡禮儀 直播也能共創雙贏

暑假是旅遊旺季，手機自拍打卡、直播已成新世代旅遊的主要觀賞方式，卻引發不少爭議。近日發生youtuber參加原民部落傳統...

當母親潛入女兒意識 《晚安，女兒》顛覆經典探討愛的邊界

美國劇作家瑪莎．諾曼的《晚安，母親》從母女日常對話逐漸揭露女兒對自殺的決心，以「死亡」來辯證「自我的存在」，在發表之際便...

從巴赫到細川俊夫 台日音樂家演繹多元巴洛克

藝星 Artist Star 室內樂團每年音樂盛事《憶起巴洛克》系列都深受粉絲期盼，今年藝星以《憶起巴洛克IV：古今交融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。