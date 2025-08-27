聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／健康才是重要財富 拒賺美元提早退休
健康是最重要的財富，沒有健康的身體，其他的一切都是空談。
2019年底新冠肺炎疫情肆虐，我正奉派紐約工作。當時的紐約，別說是疫苗，口罩、體溫計，酒精、退燒藥…什麼都買不到，街上還有許多宵小乘火打劫，治安敗壞，簡直令人惶惶不可終日。
還記得我決定提前退休時，老闆挽留我，跟我說：「現在是疫情期間，大多數的時間都是遠距在家上班，現在拿的又是美元薪水，妳為什麼要退休呢？而且還是提早退休。」當時我跟他說：「有錢還得有命花，萬一感染新冠肺炎，人掛了，再多的錢又有什麼用？如果我再年輕10歲的話，我就跟它賭賭看，現在我可賭不起。」
年輕的時候，仗著健康資本雄厚，肆意揮霍，從來不會愛惜身體，等到老來百病纏身，後悔都來不及。現在的我，除了乖乖聽醫師的話，定期體檢、定時吃藥，盡量維持各項指數正常外，還開始真正的去瞭解自己的身體和服用的藥物，學習控制飲食、體重，適度的運動，不時與醫師討論，什麼藥可減？能不吃的藥盡量不吃。
健康是最重要的財富，自己的身體自己愛護、照顧，千萬不要「人在天堂，錢在銀行」，可就悔之晚矣！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言