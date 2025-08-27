健康你我他／健康才是重要財富 拒賺美元提早退休

健康是最重要的財富，沒有健康的身體，其他的一切都是空談。

2019年底新冠肺炎疫情肆虐，我正奉派紐約工作。當時的紐約，別說是疫苗，口罩、體溫計，酒精、退燒藥…什麼都買不到，街上還有許多宵小乘火打劫，治安敗壞，簡直令人惶惶不可終日。

還記得我決定提前退休時，老闆挽留我，跟我說：「現在是疫情期間，大多數的時間都是遠距在家上班，現在拿的又是美元薪水，妳為什麼要退休呢？而且還是提早退休。」當時我跟他說：「有錢還得有命花，萬一感染新冠肺炎，人掛了，再多的錢又有什麼用？如果我再年輕10歲的話，我就跟它賭賭看，現在我可賭不起。」

年輕的時候，仗著健康資本雄厚，肆意揮霍，從來不會愛惜身體，等到老來百病纏身，後悔都來不及。現在的我，除了乖乖聽醫師的話，定期體檢、定時吃藥，盡量維持各項指數正常外，還開始真正的去瞭解自己的身體和服用的藥物，學習控制飲食、體重，適度的運動，不時與醫師討論，什麼藥可減？能不吃的藥盡量不吃。

健康是最重要的財富，自己的身體自己愛護、照顧，千萬不要「人在天堂，錢在銀行」，可就悔之晚矣！