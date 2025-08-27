健康主題館／記憶力衰退別輕忽 當心失智10大警訊

台灣今年將邁入超高齡社會，衛福部「全國社區失智症流行病學調查」發現，去年65歲以上失智人口為35萬人，盛行率近8%，且年齡愈高，失智症盛行率愈高。

專家表示，阿茲海默症是最常見的失智症，民眾應多注意失智症10大症狀，例如個性改變、不參與社交等，以利及早發現與治療。

出現1至2項警訊 應早就醫

國發會預估，民國130年台灣失智人口恐近68萬人，盛行率近10%，成長幅度驚人。台灣失智症協會理事長徐文俊說，65歲以上失智症者，56.88%罹患阿茲海默症，其中極輕度失智症及輕度失智症者共計5成。

臨床發現，多數長者出現早期記憶力退化、理解能力變差時，卻常誤以為只是正常老化，導致很多病友在出現方向感變差、記憶力衰退、情緒起伏明顯等異常後才就醫，平均延誤治療約3.5年。徐文俊提醒，若自己或親友出現失智症十大警訊的一至二項，應及早就醫診斷。

圖／聯合報提供

台北醫學大學醫學院院長、雙和醫院失智症中心顧問醫師胡朝榮指出，國際將阿茲海默症分為6期，阿茲海默症從輕度認知障礙惡化至輕度失智症，平均僅需3至5年，每年約有10%至15%的病友會進展為失智症，惡化速度不容忽視。

阿茲海默症分6期

第1及2期臨床前期：腦內毒性類澱粉蛋白開始堆積。

第3期輕度認知障礙：毒性蛋白持續堆積，開始出現症狀。

第4期輕度失智：毒性蛋白堆積影響日常生活。

第5及6期中、重度失智：毒性蛋白擴散至全大腦，導致神經細胞受損、加速大腦退化。

由於阿茲海默症為不可逆的疾病、早期診斷是關鍵。胡朝榮說，目前除了常規認知測驗、血液檢查、磁振造影、電腦斯層等影像檢查，也可透過生物標記檢測進行精準診斷，如正子斷層掃描觀察腦內斑塊分布，或腰椎穿刺分析腦脊髓液中的毒性蛋白含量。

新標靶治療 適用輕度患者

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，阿茲海默症屬於退化性疾病，主要成因為腦內毒性類澱粉蛋白、Tau蛋白異常堆積，導致腦部結構改變與萎縮，進而影響記憶力與認知功能，但可以早期進行精準診斷與標靶治療的失智症類型。過去傳統藥物治療無法延緩病程，但在控制症狀上仍扮演重要角色。

徐榮隆指出，現階段已有新型抗類澱粉蛋白標靶治療問世，直接鎖定毒性蛋白，活化免疫細胞清除斑塊，減少對腦神經的傷害，進而延緩疾病惡化。此治療有助病友延長維持認知與生活能力的時間，提升健康餘命。但新型標靶治療主要適用於早期輕度認知障礙及輕度阿茲海默症病友。

胡朝榮收治一名70歲退休男性科技業工程師，幾年前出現短期記憶力衰退，確診阿茲海默症輕度認知障礙，接受治療並積極參與非藥物介入活動後，病情趨穩定，公司在他屆齡退休後還聘請他擔任兩年公司顧問。

今年經認知功能測驗與正子斷層掃描檢查以後，確認他7年來均維持在輕度認知障礙，如今在專業評估下，他加入另一款新型標靶藥物的臨床試驗，且積極投入社交活動與認知訓練。

徐文俊提醒，若能從日常生活中著手改善14項風險因子，有助於預防或延遲45%的失智症個案發生。14項改善方式：提升教育程度、矯正聽力、矯正視力障礙、避免高膽固醇、避免糖尿病、避免高血壓、維持健康體重、避免憂鬱、避免腦部外傷、避免抽菸、不過度飲酒、運動充足、保持社交、遠離空汙，可以促進大腦健康。