保護兒少隱私 民團促訂專法

有網友拍攝高中生制服照片，在網路上製作制服地圖，公民參與改造媒體聯盟召集人許雅荏表示，目前兒少、成人均受個資法規範及保護，但建議訂出適用一般兒少的數位隱私權專法；立法之前，應訂定原則性規範，界定隱私分享界線，提升民眾數位素養。

對於「制服地圖」，許雅荏表示，雖未揭露姓名，但可透過制服、地點、描述等組合，推論特定兒少的行蹤與身分，暴露在性凝視與追蹤風險中；此外，許多街拍與直播中，孩子未同意就被拍攝評論、製成迷因，甚至商業使用，恐構成兒少心理傷害、性別歧視，也有非自願勞動等疑慮。

台大社工系名譽教授劉淑瓊表示，部分父母常在網路「曬小孩」，確實可能造成兒少隱私暴露，恐傷害或助長兒少傷害。再者，有心人士可能將這些兒少當成「長期養在網路上的寵物」，藉貼文拼湊生活樣態，衍生跟騷疑慮。

劉淑瓊說，育兒網紅有如新型態兒少剝削，已有不少國家立法，要求需通過政府批准，才可拍攝盈利。

許雅荏表示，一般兒少隱私保護僅由「個資法」規範，但無針對兒少的細則，建議在立法保護兒少隱私前，先擬定原則，明確規範哪些行為已經逾越兒少合理曝光。