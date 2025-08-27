聽新聞
放寬托育人員資格？衛福部澄清：仍需專業訓練

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧零至二歲幼兒，期限最長兩年。托育及就業政策催生聯盟批評，若通過此案，無證照「零資格人員」將進入托嬰中心。衛福部回應，雖放寬資格但仍需接受專業訓練。

托嬰中心面臨人力荒，彭婉如文教基金會組長李庭欣表示，行政院草擬托嬰專法「兒童托育服務法」，目的為強化托嬰機構管理規範，但衛福部卻做出矛盾決策，取消零至二歲托嬰專業人員資格把關機制，恐使托育人員專業能力不足，形同「把幼兒放上賭桌」。

李庭欣指出，幼兒園負責照顧二到六歲，同樣缺人，但主管單位教育部仍嚴格要求托育人員需有一定程度的學歷及相關訓練時數。相較之下，衛福部卻完全棄守。

全國教保產業工會理事楊秀彥指出，工會調查，逾九成四反對衛福部修法讓不具學歷、經驗者擔任托育人員。

「人力不足的解方不應該是濫開後門。」婦女新知基金會主任李盈學說，開後門會讓專業托育人員的勞動負擔、心理壓力更大，現場可能更混亂、更危險，政府應提高薪資條件、加強違規退場機制。

面對民團的批評，衛福部社家署副署長張美美指出，這次修法目的為鼓勵新血從業，讓有意願從事托育服務人員能先進入職場。至於修法所稱放寬資格人員，指三年內已取得托育人員專業訓練課程一二六小時結業證書，或領有經教育主管機關核定或備查幼托相關訓練廿學分證明，或三六○小時結業證書，並於一年內取得托育人員技術士證或畢業證書。

