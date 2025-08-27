聽新聞
0:00 / 0:00

登革熱確診+3 類鼻疽今年5死

聯合報／ 記者沈能元翁唯真郭韋綺／連線報導

本土登革熱疫情增溫，高雄市鼓山區四例群聚感染事件再加三例確診個案，高市衛生局表示，除首例指標個案，其餘六例都是擴大疫調採檢時發現，顯示社區中仍有隱藏傳播鏈。上周新增九例類鼻疽本土病例，其中一人死亡，今年累計五十例確診病例。

疾管署發言人曾淑慧表示，登革熱疫情與氣溫、雨量有關，屬於環境疾病，往年首例本土個案為六月至八月初，今年本土登革熱個案為今年八月廿二日現蹤，創近十年來最晚出現的紀錄。不過疫情晚發，不代表疫情一定嚴重或不嚴重，最重要的是本土確診個案出現後，如何防制疫情擴散。

高市衛生局表示，鼓山區群聚感染事件累積七人確診，防疫團隊連二天進至社區清消，擴大社區採檢，追蹤感染源。

此外，監測資料發現，高雄市第卅四周陽性容器率達百分之廿二點五三，比上周暴增百分之廿七，疫情傳播風險同步攀升。

丹娜絲颱風過境後，類鼻疽疫情持續出現。曾淑慧說，上周新增九例類鼻疽本土病例，其中一例死亡，為居住在南部的五十多歲具有多重慢性病史男性，今年累計五十例病例，其中五例死亡為歷年同期第三高。上周另增六例本土鉤端螺旋體病，提醒豪雨過後，現在仍有降雨情況，清理汙泥汙水時應多加注意。

上周另增一起境外移入瘧疾病例，長期住在台灣的四十多歲外國籍男性於七月上旬至八月初至西非象牙海岸共和國、塞內加爾旅行，期間未服用預防瘧疾藥物。八月十四日入境當日因發燒、肌肉痛、頭痛等症狀而就醫，檢驗確認感染惡性瘧。呼籲民眾前往瘧疾流行地區，請依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用預防瘧疾藥物。

延伸閱讀

高雄鼓山登革熱群聚疫情再增3例 衛生局呼籲防疫

高雄本土登革熱群聚今再添3例 「這一區」隱藏傳播鏈成疫情熱點

10年來最晚出現本土登革熱 疾管署估疫情風險升

清汙易感染！鉤端螺旋體病今年全台累計34例 60多歲婦加護病房觀察中

相關新聞

北市抽驗食品 六鵬魚油塑化劑超標逾9倍

北市衛生局抽驗25件食品並檢驗9項塑化劑，其中「六鵬魚油軟膠囊」檢出塑化劑超過指標值逾9倍，要求業者全面下架。新北衛生局...

台灣文化前進大阪世博 「聖筊」成為舞蹈 酬神戲唱出台灣人感恩性格

在大阪世博壯闊的世界最大木造建築「大屋根環形迴廊」下，歌手張雅淳抱著月琴悠悠唱起恆春民謠「思想起」。雯翔舞團兩名舞者一俯...

不打卡無法看展？烏菲茲祭自拍禁令 美術館長:不應阻擋新舊世代對話

打卡和自拍已成為新世代逛美術館、博物館的主流觀賞方式，歐美近年發生多起觀眾因自拍出包毀壞藝術品的行為。以收藏文藝復興畫作...

不打卡無法觀光？進部落前先諮詢打卡禮儀 直播也能共創雙贏

暑假是旅遊旺季，手機自拍打卡、直播已成新世代旅遊的主要觀賞方式，卻引發不少爭議。近日發生youtuber參加原民部落傳統...

當母親潛入女兒意識 《晚安，女兒》顛覆經典探討愛的邊界

美國劇作家瑪莎．諾曼的《晚安，母親》從母女日常對話逐漸揭露女兒對自殺的決心，以「死亡」來辯證「自我的存在」，在發表之際便...

從巴赫到細川俊夫 台日音樂家演繹多元巴洛克

藝星 Artist Star 室內樂團每年音樂盛事《憶起巴洛克》系列都深受粉絲期盼，今年藝星以《憶起巴洛克IV：古今交融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。