登革熱確診+3 類鼻疽今年5死

本土登革熱疫情增溫，高雄市鼓山區四例群聚感染事件再加三例確診個案，高市衛生局表示，除首例指標個案，其餘六例都是擴大疫調採檢時發現，顯示社區中仍有隱藏傳播鏈。上周新增九例類鼻疽本土病例，其中一人死亡，今年累計五十例確診病例。

疾管署發言人曾淑慧表示，登革熱疫情與氣溫、雨量有關，屬於環境疾病，往年首例本土個案為六月至八月初，今年本土登革熱個案為今年八月廿二日現蹤，創近十年來最晚出現的紀錄。不過疫情晚發，不代表疫情一定嚴重或不嚴重，最重要的是本土確診個案出現後，如何防制疫情擴散。

高市衛生局表示，鼓山區群聚感染事件累積七人確診，防疫團隊連二天進至社區清消，擴大社區採檢，追蹤感染源。

此外，監測資料發現，高雄市第卅四周陽性容器率達百分之廿二點五三，比上周暴增百分之廿七，疫情傳播風險同步攀升。

丹娜絲颱風過境後，類鼻疽疫情持續出現。曾淑慧說，上周新增九例類鼻疽本土病例，其中一例死亡，為居住在南部的五十多歲具有多重慢性病史男性，今年累計五十例病例，其中五例死亡為歷年同期第三高。上周另增六例本土鉤端螺旋體病，提醒豪雨過後，現在仍有降雨情況，清理汙泥汙水時應多加注意。

上周另增一起境外移入瘧疾病例，長期住在台灣的四十多歲外國籍男性於七月上旬至八月初至西非象牙海岸共和國、塞內加爾旅行，期間未服用預防瘧疾藥物。八月十四日入境當日因發燒、肌肉痛、頭痛等症狀而就醫，檢驗確認感染惡性瘧。呼籲民眾前往瘧疾流行地區，請依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用預防瘧疾藥物。