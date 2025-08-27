快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

北市抽驗食品 六鵬魚油塑化劑超標逾9倍

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱／連線報導
「六鵬魚油軟膠囊」驗出塑化劑DBP含量6.31ppm，為指標值0.6ppm逾9倍，已全面下架。圖／北市衛生局提供
「六鵬魚油軟膠囊」驗出塑化劑DBP含量6.31ppm，為指標值0.6ppm逾9倍，已全面下架。圖／北市衛生局提供

北市衛生局抽驗25件食品並檢驗9項塑化劑，其中「六鵬魚油軟膠囊」檢出塑化劑超過指標值逾9倍，要求業者全面下架。新北衛生局也查出「桂味荔枝」農藥殘留超標，下架回收。

北市衛生局昨公布今年市售食品塑化劑含量監測結果，抽驗賣場、超市、藥局等市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品，共25件產品，其中在北投區藥局抽驗的「六鵬魚油軟膠囊」（有效日期標示為2028年6月30日），驗出「鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）」6.31ppm，遠超過指標值0.6ppm逾9倍。

衛生局指出，塑化劑可能來自於食品原料，或加工過程中透過塑膠材質設備、容器或包材等游離溶出而間接汙染，應自源頭及製程加以管理。部分塑化劑會干擾動物內分泌系統，導致生殖、發育和行為異常，長期累積可能影響健康。

新北衛生局則抽驗中元節應景食品97件，副局長馬景野說，1件「桂味荔枝」農藥殘留過量，檢出陶斯松0.09ppm、益滅松0.3ppm，按規定前者不得檢出，後者殘留標準為0.2ppm，已要求下架回收。

馬景野說，陶斯松及益滅松皆屬有機磷殺蟲劑，常見中毒症狀包含痰多、流汗、胸口悶、呼吸喘、視力模糊等，民眾食用水果前應確實清洗，經由流動水清洗、去皮等，避免表皮殘留農藥。

