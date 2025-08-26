台味酬神戲 登大阪世博擲筊

歌手張雅淳在大阪世博「大屋根環形迴廊」下，抱著月琴悠悠唱起恆春民謠「思想起」；雯翔舞團兩名舞者一俯一仰地躺著，用身體幽默詮釋台灣特有的「聖筊」文化。九組台灣表演團隊以「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」為主題，昨起一連三天在大阪世博夢洲園區Pop-Up Stage North主舞台演出。

文化部在大阪市中心舉辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列展演活動，廿日告一段落。時隔一周，台灣九組表演團隊正式進入大阪世博夢洲園區演出。「台灣」之名正式登上世博大會。

有趣的是，「島嶼之聲」的舞台背板，除了畫上台北一○一、彰化八卦山大佛、野柳女王頭等台灣代表景點，還「偷渡」了一個畫上中華民國國旗的氣球。

全長一小時的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，由導演杜思慧、音樂總監卓士堯籌畫、分六個段落演出。開場是「新勝景掌中劇」帶來的「酬神戲」，三位操偶師以戲偶「扮仙」，向觀眾獻上幸福的祝願。接著在「不二擊聲音製造所」動人心魄的北管鼓聲中，兩名神將氣勢磅礡地緩步上台，舞台迴盪起台灣廟宇文化的氣場。隨後調子一轉，原民歌手桑布伊獨唱後，加入希望合唱團清亮的童聲，一起唱出對神的敬仰和土地的關懷。最後九個團隊集體大合唱「歡聚歌」，台下觀眾也跟著輕聲唱和，氣氛感人。

「我們想用酬神戲的概念，整合台灣幾百年的歷史。」文化部政務次長王時思表示，台灣的宗教信仰很大的特色是感恩。雖然颱風、暴雨、地震頻繁，台灣人在寺廟前抱持著對天地神明的感恩與感激，「酬神」也是台灣人性格的展現。