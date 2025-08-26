自拍毀損作品 國外展館禁拍令引爭論

打卡和自拍已成為新世代逛美術館、博物館的主流觀賞方式，然而歐美近年發生多起觀眾因自拍出包毀壞藝術品的行為。以收藏文藝復興畫作聞名的義大利烏菲茲美術館，日前發生一名遊客在自拍時損毀十八世紀肖像畫，館長西蒙娜表示，將限制遊客在美術館內自拍，引發藝術界的熱烈討論。

這位遊客在自拍時模仿畫中男主角的姿勢，結果不小心撞到畫像，導致畫中主角的靴子附近破了一個洞。烏菲茲美術館除了提出告訴，西蒙娜亦發出聲明表示，遊客到博物館製作表情包或自拍上傳社交媒體的問題十分猖獗，美術館將設定明確限制，防止任何不尊重文化遺產的行為。在此之前，義大利瑪菲宮也發生遊客坐上藝術家的水晶椅子擺姿勢拍照，導致椅子彎曲變形。藝術大師哥雅和達利的作品，也曾因遊客自拍遭到損傷。

烏菲茲美術館的聲明引發了兩派看法。一派認為自拍是新世代欣賞藝術品的方式，不該禁止。一派認為欣賞藝術品應該專注，自拍會影響其他觀眾，建議美術館應該採取措施來解決此一問題，包括設置自拍區、警報區、規畫「不可拍照」的特定時段，滿足不想被打擾的觀眾。

曾任史前館、史博館等多間博物館館長的王長華表示，打卡、自拍，再分享到社群平台，不只是新世代觀賞藝術品的主流方式，也是新世代「人和人的連結方式」，美術館應該尊重不同世代的觀眾，不要用過多規範把觀眾擋在外面。

曾擔任高美館館長的亞大美術館館長李玉玲表示，數位時代「 行銷碎裂化」，日本森美術館便曾出版專書詳述如何透過打卡成功行銷美術館。然而，嚴格規定不能拍照、要求觀眾把手機留在館外的豐島美術館、直島美術館，也能吸引大批觀眾。

李玉玲認為，美術館可以根據自身空間條件、展品屬性，向觀眾說明適不適合自拍，但不應該明文禁止。「禁止自拍」會造成世代差異，彼此無法有效對話，也把新世代觀眾排除於古典藝術領域之外。