屏東恆春搶孤 下周六17隊爭霸！嘉義民雄大士爺祭邀歌星開唱

屏東恆春中元節年度盛事「豎孤棚」系列活動將於31日至9月6日舉辦，今年共有17支隊伍競逐冠軍錦旗，總獎金近百萬元。嘉義縣年度宗教盛事民雄大士爺文化祭，也將於9月9日至14日登場，南部兩大中元節活動，預料將為地方帶來人潮。

台灣中元節活動以「北頭城、南恆春」的豎孤棚（搶孤）活動最知名。恆春鎮長尤史經說，豎孤棚起源是早年將祭品分享給需要的貧苦人家，後逐漸演變為結合競技與觀光的民俗文化活動。

今年是恆春古城建城150周年，鎮公所擴大舉辦，28日依循古禮舉行立燈篙儀式，豎立26公尺長綠竹，象徵祭典啟動；31日在恆春郡福德宮前廣場邀請街頭藝人演出；9月5日踩街嘉年華共有32隊參加，並邀請海軍陸戰隊樂儀隊演出。

活動壓軸是9月6日豎孤棚競賽，壯漢猛男競相疊高攀柱，全台共有17支隊伍參賽，總獎金近百萬元，前6名選手除了獎金外，將獲頒獎盃與錦旗。

另外，嘉義民雄大士爺文化祭，也將於9月9日至14日登場。文觀局表示，9月9日有創意踩街祈福遶境，12日有祈福團拜典禮，晚間「嘉義好神影歌星晚會」，邀請到黃西田、梁佑南、徐千京、苗真、賈斯汀、劉美玲、王中平、甲子慧等實力派藝人；13日傍晚在文隆橋下則有傳統「放水燈」儀式。