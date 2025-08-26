快訊

從孫悟空到嘉慶君 戲曲夢工場六檔好戲好吸睛

聯合報／ 記者何定照／即時報導
台北木偶劇團推出的《鬧・NOW》，以傳統偶戲為媒介、「鬧」為核心，對既定的模式規範發出挑戰。圖／戲曲中心提供
台北木偶劇團推出的《鬧・NOW》，以傳統偶戲為媒介、「鬧」為核心，對既定的模式規範發出挑戰。圖／戲曲中心提供

國立傳統藝術中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」今年邁入第八屆，以「乙巳革命」為題啟動一場「非做不可」的革命行動。六檔作品涵蓋布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術等多元語彙，從8月30日至10月5日於台灣戲曲中心多功能廳接力登場，邀請觀眾直擊當代戲曲的造夢現場。

傳藝中心主任陳悅宜表示，戲曲夢工場作為傳藝中心最具突破性的系列計畫，連續三年由汪俊彥策展，年年帶來嶄新的觀點與提問。汪俊彥則說，六檔節目以多元劇種語言共同編織出戲曲美學的嶄新面貌，同時試圖指出戲曲劇場始終回應世界現實，無論劇場內或劇場外，觀眾、演員與創作者一直就是革命的繼承者與發動者。

8月30日至31日打頭陣的是明日和合製作所《嘉慶君夢遊台灣》，以新世代視角重構一段台灣人耳熟能詳卻未曾深究的電視歌仔戲文化記憶，帶領觀眾一同「夢遊」一段歷史、媒介與自我認同交錯的奇幻旅程。

9月6日至7日登場的義興閣掌中劇團《英雄製造》，透過布袋戲探討革命英雄的各種人生版本。延續義興閣一直以來搖滾反叛的脈動，以真偽穿插的紀錄劇場形式，邀請觀眾共同經歷一場英雄不死的旅程。

9月13日至14日上演合作社《前方有三岔路口》，脫胎自京劇名段《三岔口》，以身體技藝作為「唱、念、做、打」的媒介，將觀眾帶入選擇與命運交錯的模糊地帶。在黑暗中持續探索找尋革命的出口。

9月20日至21日由台北木偶劇團推出的《鬧・NOW》，則以傳統偶戲為媒介、「鬧」為核心，對既定的模式規範發出挑戰。藉由《西遊記》廣為人知的孫悟空「三鬧」故事，映照出布袋戲演師生涯的掙扎與突破。9月27日至28日登場的烏犬劇場《低・俗・畫本》讓不同的美學相互辯證，試圖找回「非典型」主角的登台可能。透過發生在監獄裡的神祕相遇，開啟一段建立關係、允許差異的對話練習。

壓軸演出為10月4日至5日「壁」製作委員會《皇上還沒來的時候》，由榮獲第3屆桃園科技表演藝術獎競技組首獎及廣藝特別獎的金獎團隊打造，融合京劇與AI即時生成技術，透過訊號的輸入與輸出，在虛實之間穿梭，展開一場橫跨歷史與當下的時空對話。

