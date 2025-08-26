快訊

12支小號在觀眾席演奏 衛武營《羅恩格林》展現南方歌劇力量

聯合報／ 記者何定照／即時報導
衛武營繼2015年與德國萊茵歌劇院成功合作《杜蘭朵》，雙方再次攜手，帶來華格納歌劇《羅恩格林》台灣首演。圖為排練。圖／衛武營提供
衛武營繼2015年與德國萊茵歌劇院成功合作《杜蘭朵》，雙方再次攜手，帶來華格納歌劇《羅恩格林》台灣首演。圖為排練。圖／衛武營提供

衛武營國家藝術文化中心歌劇製作十周年，十年間推出十五齣作品，吸引超過十萬觀眾，已形成「南方歌劇力量」。9月4日至9月7日，衛武營繼2015年與德國萊茵歌劇院成功合作《杜蘭朵》，雙方再次攜手，帶來華格納歌劇《羅恩格林》台灣首演。

華格納筆下的《羅恩格林》源於中世紀神話。故事講述艾爾莎公主遭誣陷，絕望中，聖杯騎士現身並贏得決鬥。他允諾與艾爾莎成婚，但條件是她不得探問其姓名來歷。然而疑心滋生，艾爾莎最終提出禁忌之問，誓言因此破滅。

導演哈特曼亨這回透過「第二文本」手法，不更動音樂與唱詞，把場景轉換為21世紀金融叢林，將古堡化為破產銀行，決鬥轉為財報攻防，貴族化為銀行家，羅恩格林則象徵挑戰體制的資本救世主，讓經典與當代對話。

他認為，羅恩格林是人們渴望相信的奇蹟，其神話般存在揭示人類常放棄理性而擁抱簡單信念。他同時提醒，烏托邦遙不可及，每個人都必須承擔責任，而非等待救贖，作品鼓勵觀眾反思信任與盲目信仰的代價。

8月16日的排練現場，由國際知名男高音布蘭登．岡奈爾飾演羅恩格林，台灣頂尖聲樂家耿立飾演艾爾莎，翁若珮飾演歐圖德，新加坡籍男中音吳翰衛飾演泰拉蒙，還有台北愛樂合唱團等將於9/5（五）、9/7（日）場次卡司齊聚。

衛武營藝術總監簡文彬表示，此次《羅恩格林》將採雙卡司製作，不僅提供觀眾多元的觀賞選擇，更體現了衛武營深耕臺灣歌劇產業的決心。「衛武營的歌劇製作，不僅是引進國際經典，更重要的使命是為臺灣的藝術家們打造一座能與世界一流好手同台競技、發光發熱的舞台，這也是歌劇產業鏈中人才培育最關鍵的一環。」

為忠實呈現《羅恩格林》的磅礴氣勢，本次製作的規模堪稱衛武營十年之最，9演出將由衛武營藝術總監簡文彬指揮，連袂國內外18位歌手、長榮交響樂團、高雄市管樂團和台北愛樂合唱團，以超過百人的編制呈現震撼人心的合唱，第三幕高潮處更將有12支小號環繞於觀眾席演奏，打造一場跨越時空、視覺與聽覺兼具的金權寓言盛宴。詳洽衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

觀眾 衛武營 交響樂團

