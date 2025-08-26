首屆「永續轉型與創新工作坊」 為中小企業找出轉型方向

「受美國對等關稅的衝擊，我們目前做四休三，幾乎處在生死關頭，但來台北看到大晴天，預告著我們走在正確的方向。」以生產工具機為主的台中市大光長榮機械公司業者，今天（26日）下午參加願景工程基金會與KPMG安侯永續顧問公司舉辦的第一屆「永續轉型與創新工作坊」後轉趨樂觀，彷彿看到希望。

願景工程基金會站在NPO角度，發起【中小企業加速永續計畫】，攜手 KPMG 安侯建業社會影響力與永續創新團隊，共同主辦第一屆「永續轉型與創新工作坊」，邀請資源相對缺乏的中小企業一起透過 5 堂工作坊，預測企業未來潛在風險、找到在永續趨勢下的新商機。

這場工作坊由安候永續發展顧問公司董事總經理黃正忠主持，說明企業永續轉型的急迫性，以及中小企業應找出自己的價值與定位，才能找出最適轉型方向。安侯永續發展副總經理侯家楷強調工作坊不是教大家寫永續報告書，而是要教企業賺錢方法，找出存在的價值。企業若不能獲利，永續只是奢談。

這場工作坊中，並找來三家曾接受KPMG安侯永續顧問公司輔導，成功永續轉型的中小企業進行實務分享，他們分別是生產三秒膠的德淵企業、生產瓶裝飲用水的華生水資源公司，及生產乳癌術後機能內衣的芙爾摩莎股份有限公司。

「我們產品特色就是能聚能散」，將日本瞬間膠引進國內後改名「三秒膠」、專門生產黏著劑的德淵企業，總經理曹連第分享該公司透過黏著劑推動永續的經驗。他說，能聚就是讓物品黏得牢，能散是讓產品用完後能拆解回收。他們研發出的免塑膠纏繞膜解決方案，可以減用60%的塑膠，減少55%的碳排，並廣泛應用在飲料包裝、家具上。

德淵企業正在研發手機面板的接合劑，讓淘汰手機更易於拆解，依不同材質進行分門別類的回收，減少電子垃圾。

「我們就是賣水的！」以賣飲用水為主業的華生水資源董事長胡端圓表示，同樣賣瓶裝水，但他們和超商琳瑯滿目的礦泉水不同，他們不賣容器只賣水，亦即華生捨棄寶特瓶，改用玻璃瓶裝水，用後的玻璃瓶完全回收再利用，所以華生的水只賣給企業和五星級飯店，幫助企業和飯店減碳，減少塑膠垃圾，文華東方酒店和香格里拉飯店都是他們的客戶。

以生產醫療輔助機能內衣的芙爾摩莎公司，是一家位在新北市新店區公所捷運站附近巷弄的中小企業，創辦人林讌庭表示，她媽媽過去在中華商場專門製作女性內衣，林讌庭從華歌爾離開後，接手母親的事業，並注意到乳癌患者對術後內衣的需求。

林讌庭說，為了解乳癌病人的痛在哪裡，她到病房一間一間探訪病患，實地訪談。一般醫院術後輔具穿完即丟，但芙爾摩莎術後內衣可以調整，讓病患從住院起，到手術、化療，直到康復，一件機能內衣可以穿五年。即使醫師改進乳癌手術技術，她們產品也會跟著改變，持續提供服務，並不是產品賣出去就算結束。

永續轉型與創新工作坊原本預計招募 5 家企業，每家參與人數約 3至5 人。願景工程與KPMG 團隊並親自拜訪企業，與企業主、二代、高階主管交流，溝通雙方對課程的期待與想法。 實際訪談後，評估申請企業的轉型急迫性與團隊積極性，最終招募 6 家企業。

參加工作坊的7家企業分別陳述目前遇到的困擾，生產商用車底盤的台中眾鈴汽車，目前遭遇對等關稅和碳稅的挑戰；生產羽絨衣和羽絨寢具的皇室企業，則面臨氣候暖化，市場萎縮的衝擊；經營高端國內旅宿的異數宣言股份有限公司，則面臨國人偏愛出國度假，不愛國旅的難題，亟待找出解方。

願景基金會執行長袁慧芬說，根據她十多年來生態志工的經驗，當看到環境改變時，就要警覺社會和經濟也會隨之改變，永續也是如此，看到趨勢就要馬上應變，否則來不及。黃正忠董事總經理也舉華生水資源為例，雖然員工和司機沒有高學歷，甚至不懂什麼叫永續，但華生透過員工制服上的文字和公司內林立的標語，讓員工觸目所及都和永續有關，久而久之也能說出兩三分道理，讓員工跟著大船一起轉彎。