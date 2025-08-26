熱帶性低氣壓預估周四生成 周六起連3天各地慎防雷陣雨

菲律賓附近的熱帶擾動預計明天進入南海，周四有機會增強為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，由於大季風低壓帶整合較慢，生成為颱風的機率較低，且距離較遠，對台灣影響不大；但周六起台灣受到大低壓帶影響，水氣增多，花蓮、恆春半島留意短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻說，菲律賓附近的熱帶擾動預計明天往西方向前進並進入南海，周四有機會增強為熱帶性低氣壓。由於大季風低壓帶整合較慢，進一步生成颱風機率較低，且未來其路徑預計往中南半島移動，距離較遠，對台灣影響不大。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明天至周五（27至29日）環境風場偏東風，各地仍為高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。

明（27日）午後發展旺盛，桃園以南有局部短暫雷陣雨，桃園至台中、中南部山區需留意短延時強降雨，花東地區整天不第時有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率。

周四、周五（28、29日）花東、恆春半島不定時有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭有零星短暫陣雨。大部分地區為多雲到晴的天氣，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨，但雨勢相較前幾天較為緩和。

周六（30日）環境風場轉東南風，周日至下周一（8月31日至9月1日）環境風場轉為南風，南邊受到大低壓帶影響，水氣較多。

周六花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；周日至下周一東南部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量偏多，午後慎防雷陣雨。此外，上午中部也會出現局部短暫陣雨。

下周二（9月2日）環境風場轉為東風，水氣減少，花東、恆春半島有局部短暫雨，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，未來1周西半部高溫約34、35度，東半部32、33度，桃園以北局部高溫更上看37度。