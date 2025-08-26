古厝、石滬、軍事遺跡…「大海女兒」觀光署長陳玉秀推廣澎湖四季遊

93個大小島嶼組成的澎湖群島，有一望無際的蔚藍海洋、高聳壯麗的玄武岩，更有漁村聚落、石滬文化、軍事遺跡等豐厚的文化底蘊。出身澎湖西嶼的交通部觀光署署長陳玉秀搭乘澎湖-基隆「藍色公路」，推廣澎湖四季旅遊。她說「觀光要有感，就要先走進現場」，而旅行不只是風景，更是土地和生活的故事。

陳玉秀24、25日率媒體團走訪澎湖，從金黃色海岸線、古厝、石滬文化、漁村到軍事遺跡，一一介紹澎湖人文內涵與自然風光。她說，自己像許多遊子一樣，都是離家後才開始深刻認識家鄉。

她強調觀光要有感，就要走進現場，身為大海女兒的她，每到景點便化身導覽員，從兒時回憶談起，細數家鄉風土。

此行重點以澎湖海島多元風貌，加上自然、人文與生活並行。林投至隘門綿延數公里的金黃色沙灘，是旅澎必訪沙灘之一，湖西鄉的南寮社區，至今保有澎湖古早漁村樣貌，社區推動社造、環境永續不遺餘力，連續兩年獲選全球百大綠色旅遊目的地，除硓𥑮石建築的傳統房舍，廢棄浮球造景更成為近年來的網紅拍照熱點。

菓葉村觀日樓登高，看過去是一座小巧的單心石滬，石滬弧線乘載著先民與大海共生的智慧，而菓葉村也是欣賞日出的著名地點，以「菓葉日出」與西嶼落霞齊名。夜裡可到觀音亭追風聽浪，「2025澎湖追風音樂燈光節」29日起連五周舉辦演唱會，搭配燈光藝術裝置。西嶼彈藥本庫軍事文化園區，一窺俗稱「銅牆鐵壁」的洞窟式彈藥庫，是罕見的日治軍事建築。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處表示，澎管處推出「澎湖四季旅遊」，包括「冬季訪古」走訪聚落古蹟、「春季賞鷗」觀賞豐富燕鷗生態、「夏季石滬」深入體驗石滬漁法與漁村文化、「秋季奇岩」探索玄武岩地質奇景與生活鏈結，讓旅客在不同時節體驗澎湖自然、生態與文化交織的獨特風貌。

澎管處說，為推展具在地特色的國際性活動，除頗具盛名的澎湖國際海上花火節，還有結合世界最美麗海灣品牌的「澎湖國際沙灘狂想曲」、以音樂燈光藝術特色的「澎湖追風音樂燈光節」。 9月也將舉辦「澎湖跳島101K自行車活動」，各路自行車手將於世界最美麗海灣賽道上馳騁，「菊島澎湖跨海馬拉松」則接著在11月登場，邀請跑者穿越碧海藍天，品嚐澎派海鮮補給。