電子煙、紙菸「雙重吸菸」罹肺癌機率高4倍 醫：尼古丁療法助戒除

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中山醫學大學附設醫院家庭醫學科主任顏啟華表示，尼古丁替代療法除可幫助戒除紙菸，也可協助戒除電子煙，同時使用長效、短效合併療法，可提升成功率34%。示意圖，本報資料照片。
我國菸害防制法雖禁止民眾使用電子煙，仍有不少民眾透過管道取得、吸食。「2025年戒菸習慣調查」發現，受測者中高達65%吸菸者曾試圖以電子煙戒除紙菸，恐越抽越上癮，增加罹癌風險。中山醫學大學附設醫院家庭醫學科主任顏啟華表示，尼古丁替代療法除可幫助戒除紙菸，也可協助戒除電子煙，同時使用長效、短效合併療法，可提升成功率34%。

根據前述調查，60%吸菸者為紙菸、電子煙雙重使用者認為「電子煙健康危害較紙菸低」，原因包括電子煙缺乏刺鼻氣味、認為電子煙不含焦油成份、電子煙讓人覺得抽不多。顏啟華表示，電子煙常以各種風味降低民眾戒心，可能會提升抽菸頻率，吸菸者以電子煙戒除紙菸，恐淪為「雙重使用者」，罹患肺癌風險較不吸菸者高出4倍。

顏啟華指出，電子煙危害不亞於紙菸，不僅會釋出多種致癌物質，且有研究指出，使用電子煙罹患肺部疾病的風險為非使用者的4.36倍，雙重使用比僅抽紙菸者高出1.47倍；最新調查顯示，達38%雙重吸菸者同時出現兩種或以上健康問題，呼籲別「以電戒紙」，恐帶來更大健康傷害。

單靠意志力戒菸成功率僅3至5%，顏啟華表示，搭配使用尼古丁替代療法可大幅提高戒菸成功率，如長效貼片及短效噴霧、咀嚼錠等，相較單一療法，合併使用成功率提升34%，為市面上、戒菸成功率較高之療法。另，尼古丁替代療法不僅能幫助戒除傳統紙菸，還能夠幫助緩解電子煙癮，加熱菸本質上屬於菸草產品，建議比照現行戒菸治療方式，幫助戒除。

顏啟華說明，菸癮可治癒，不論是對紙菸、電子煙、加熱菸的吸菸者都應鼓勵以正確方式戒菸。戒菸噴霧能即時釋放尼古丁，快速緩解菸癮，壓制突如其來的渴望；針對重度尼古丁成癮者，建議可搭配長效劑型使用，像是尼古丁戒菸貼片，每天只需貼附 16小時，即可穩定釋放尼古丁、控制菸癮，能依不同使用時機與需求，提供個人化戒菸支持。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

