高雄本土登革熱群聚今再添3例 「這一區」隱藏傳播鏈成疫情熱點
高雄市鼓山區本土登革熱疫情升溫，今再公布新增3例確診個案，累計已達7例。衛生局表示，今天新增個案均為女性且無症狀，經檢驗確診PCR陽性第二型登革熱。
值得注意的是，首例指標個案出現後的6例，均為擴大疫調採檢時發現，顯示社區中仍有隱藏傳播鏈。
疫情爆發後，防疫團隊連續兩天進入社區，執行清除孳生源、緊急噴藥及環境整頓，並已要求全面加強社區空屋、髒亂點與市場巡查，持續進行社區擴大採檢，追蹤感染源。
衛生局統計，8月24至25日就查獲127個積水容器，其中55個已孳生病媒蚊幼蟲或成蚊，包含帆布、水桶、輪胎、花器、工地陰井，均現場開單告發並清除。
根據監測，高雄市第34周陽性容器率達22.53%，比上周暴增27%，疫情傳播風險同步攀升，衛生局強調，若查獲孳生病媒蚊，將依傳染病防治法最高裁罰新台幣1萬5000元。
市長陳其邁今在市政會議指出，舊部落巷弄狹窄、積水多，市場因人潮集中與臨時設施林立，均屬登革熱高風險熱點，他已指示各區公所全面盤點轄內市場與舊部落，落實巡檢與清消，並透過跨局處分工同步進行，若查獲未落實防治者，立即開單告發。
