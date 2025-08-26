快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

高雄鼓山登革熱群聚疫情再增3例 衛生局呼籲防疫

中央社／ 高雄26日電

高雄市鼓山區昨天出現今年首例本土登革熱病例，此群聚疫情今天再增3例，目前累計7例。高市衛生局表示，新增3例無症狀女性，均為社區擴大採檢確診PCR陽性第二型。

衛生局今天發布新聞表示，鼓山社區群聚案確診個案目前皆住院隔離治療中。7例中，除首例指標個案外，其餘6例均為擴大疫調採檢主動發現，顯示社區仍有潛在疫情，呼籲民眾務必提高警覺，主動清除住家室內外積水，減少孳生源傳播疫情。

針對高雄市出現今年本土登革熱群聚疫情，市長陳其邁今早在市政會議中指出，舊部落因巷弄狹窄，積水及蚊媒風險高；市場則因人潮集中、攤商及臨時搭設設施多，環境特殊，也都是高風險熱點。

陳其邁在會中指示，各區公所要全面盤點轄內市場、舊部落，列為重點落實全面巡檢清消，同時市場內、外要跨局處協調分工同步處理，清消未落實立即開單。

市府昨天針對今年出現首波家庭及社區群聚疫情，跨局處展開防疫工作，並擴大疫調採檢、清除孳生源及緊急噴藥等；防疫團隊也在現場與民眾溝通及宣導，籲請主動清除可能積水，強化整理居家環境。

衛生局說明，由於疫情發生地區為舊部落，防疫團隊24至25日共查獲127個積水容器，其中55個已孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊。群聚社區內，家戶普遍囤積大量容器雜物，包括帆布、水桶、輪胎、花器、戶外雜物及工地陰井、地面等陽性容器，皆已現場開單告發並清除積水。

此外，病媒蚊密度調查結果顯示，第34週全市陽性容器率22.53%，較上週大幅增加27%，增加疫情傳播風險。衛生局持續進行社區擴大採檢，追蹤感染源並監控社區疑似個案，也提醒民眾主動清除住家內外積水，經查獲孳生病媒蚊最高裁處新台幣1萬5000元。

衛生局提醒，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請速前往558家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/7Z9）就醫，主動告知醫師活動及旅遊史，並請醫療院所提高警覺落實TOCC問診，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，防堵登革熱病毒潛藏社區。

疫情 衛生局 登革熱

延伸閱讀

高雄雷雨狂炸！道路積水半輪胎高 網譏如同水上樂園

10年來最晚出現本土登革熱 疾管署估疫情風險升

本土登革熱現蹤！創近10年最晚紀錄 疾管署：不代表疫情不嚴重

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

相關新聞

最大震度4級！花蓮18:56發生規模4地震 4縣市有感

中央氣象署第118號顯著有感地震報告，花蓮秀林鄉今晚6時56分發生規模4地震，地震深度18.2公里，屬極淺層地震，最大震...

高雄本土登革熱群聚今再添3例 「這一區」隱藏傳播鏈成疫情熱點

高雄市鼓山區本土登革熱疫情升溫，今再公布新增3例確診個案，累計已達7例。衛生局表示，今天新增個案均為女性且無症狀，經檢驗...

泰板輕軌可研4度被退回卡關 鐵道局揭關鍵：違反軌道建設審查原則

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，新北捷運局預計9月底完成修正提送。鐵道局長楊正君直指，泰板輕軌可研被退回關...

古厝、石滬、軍事遺跡…「大海女兒」觀光署長陳玉秀推廣澎湖四季遊

93個大小島嶼組成的澎湖群島，有一望無際的蔚藍海洋、高聳壯麗的玄武岩，更有漁村聚落、石滬文化、軍事遺跡等豐厚的文化底蘊。...

電子煙、紙菸「雙重吸菸」罹肺癌機率高4倍 醫：尼古丁療法助戒除

我國菸害防制法雖禁止民眾使用電子煙，仍有不少民眾透過管道取得、吸食。「2025年戒菸習慣調查」發現，受測者中高達65%吸...

開放無經驗者托嬰挨批 衛福部：需專業訓練、鼓勵有意願者先投入職場

衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。