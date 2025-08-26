高雄鼓山登革熱群聚疫情再增3例 衛生局呼籲防疫

高雄市鼓山區昨天出現今年首例本土登革熱病例，此群聚疫情今天再增3例，目前累計7例。高市衛生局表示，新增3例無症狀女性，均為社區擴大採檢確診PCR陽性第二型。

衛生局今天發布新聞表示，鼓山社區群聚案確診個案目前皆住院隔離治療中。7例中，除首例指標個案外，其餘6例均為擴大疫調採檢主動發現，顯示社區仍有潛在疫情，呼籲民眾務必提高警覺，主動清除住家室內外積水，減少孳生源傳播疫情。

針對高雄市出現今年本土登革熱群聚疫情，市長陳其邁今早在市政會議中指出，舊部落因巷弄狹窄，積水及蚊媒風險高；市場則因人潮集中、攤商及臨時搭設設施多，環境特殊，也都是高風險熱點。

陳其邁在會中指示，各區公所要全面盤點轄內市場、舊部落，列為重點落實全面巡檢清消，同時市場內、外要跨局處協調分工同步處理，清消未落實立即開單。

市府昨天針對今年出現首波家庭及社區群聚疫情，跨局處展開防疫工作，並擴大疫調採檢、清除孳生源及緊急噴藥等；防疫團隊也在現場與民眾溝通及宣導，籲請主動清除可能積水，強化整理居家環境。

衛生局說明，由於疫情發生地區為舊部落，防疫團隊24至25日共查獲127個積水容器，其中55個已孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊。群聚社區內，家戶普遍囤積大量容器雜物，包括帆布、水桶、輪胎、花器、戶外雜物及工地陰井、地面等陽性容器，皆已現場開單告發並清除積水。

此外，病媒蚊密度調查結果顯示，第34週全市陽性容器率22.53%，較上週大幅增加27%，增加疫情傳播風險。衛生局持續進行社區擴大採檢，追蹤感染源並監控社區疑似個案，也提醒民眾主動清除住家內外積水，經查獲孳生病媒蚊最高裁處新台幣1萬5000元。

衛生局提醒，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請速前往558家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/7Z9）就醫，主動告知醫師活動及旅遊史，並請醫療院所提高警覺落實TOCC問診，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，防堵登革熱病毒潛藏社區。