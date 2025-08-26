開放無經驗者托嬰挨批 衛福部：需專業訓練、鼓勵有意願者先投入職場

衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，且期限最長可達兩年，被民團批評「把兒少放上賭桌」。衛福部社家署回應，本次修法目的是鼓勵有意願從事托育服務人員，可先進入職場，並希望在確保兒童托育服務品質，儘速補足第一線托育人員，讓家長安心送托。

衛福部社家署副署長張美美說，衛福部今天上午已就草案引發誤解部分，與地方政府、民間團體及專家學者充分討論，本次修法所稱放寬資格人員，是指3年內已取得托育人員專業訓練課程126小時結業證書，或領有經教育主管機關核定，或幼托相關訓練至少20學分證明，或360小時結業證書，並應於1年內取得托育人員技術士證或畢業證書。

張美美表示，依預告草案內容，托嬰中心因托育人員難覓、請假、留職停薪等情形出缺時，且最近一次評鑑甲等以上並報主管機關核准者，才可進用前述人員，且應提供其訓練及現場指導。本次修法預告截止日為9月25日，各界對於草案內容有修正意見者皆可向衛福部社會及家庭署反映，衛福部持續傾聽各界意見。