開放無經驗者托嬰挨批 衛福部：需專業訓練、鼓勵有意願者先投入職場

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，且期限最長可達兩年。示意圖／AI生成
衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，且期限最長可達兩年。示意圖／AI生成

衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，且期限最長可達兩年，被民團批評「把兒少放上賭桌」。衛福部社家署回應，本次修法目的是鼓勵有意願從事托育服務人員，可先進入職場，並希望在確保兒童托育服務品質，儘速補足第一線托育人員，讓家長安心送托。

衛福部社家署副署長張美美說，衛福部今天上午已就草案引發誤解部分，與地方政府、民間團體及專家學者充分討論，本次修法所稱放寬資格人員，是指3年內已取得托育人員專業訓練課程126小時結業證書，或領有經教育主管機關核定，或幼托相關訓練至少20學分證明，或360小時結業證書，並應於1年內取得托育人員技術士證或畢業證書。

張美美表示，依預告草案內容，托嬰中心因托育人員難覓、請假、留職停薪等情形出缺時，且最近一次評鑑甲等以上並報主管機關核准者，才可進用前述人員，且應提供其訓練及現場指導。本次修法預告截止日為9月25日，各界對於草案內容有修正意見者皆可向衛福部社會及家庭署反映，衛福部持續傾聽各界意見。

衛福部自110年起運用獎助政策，降低托育人員照顧負荷，鼓勵托嬰中心托育人員照顧比由1比5降為1比4；並逐年提高托育人員薪資，自113年起公設民營托嬰中心托育人員起薪為3萬8011元，準公共托嬰中心薪資依年資至少為3萬3200元至3萬9200元；另針對居家托育人員提供提升服務品質獎助金，113年起提高至1萬8000元，並將持續滾動式修正，營造托育友善職場環境。

衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，且期限最長可達兩年，被民團批評「把兒少放上賭桌」。本報資料照片
衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，且期限最長可達兩年，被民團批評「把兒少放上賭桌」。本報資料照片

