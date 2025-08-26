「金車」自中國輸入八角粉驗出致癌蘇丹色素 170公斤邊境銷毀

旗下擁有餐飲、食品公司的「金車股份有限公司」，自中國進口一批八角粉，共170公斤被驗出蘇丹色素一號，遭衛福部食藥署依「食安法」要求在邊境銷毀，且不得退運。金車股份有限公司發布聲明指出，該批八角粉原料為本公司首次採購，由於輸入前邊境查驗不合格，目前已依法全數銷毀，並未完成通關程序，亦未進入任何生產流程與產品，請消費者安心。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，有一批由輸入業者「金車股份有限公司」，輸入產地為中國的八角粉，在邊境被檢出蘇丹色素一號，依「食安法」屬於不得使用物質，這批中國輸入八角粉在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，受理中國報驗八角粉，報驗批數為15批，檢驗不合格批數為2批，不合格率為13.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年4月11日起至115年8月17日止，對於中國報驗的八角粉在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

金車股份有限公司指出，該批八角粉原料為首次採購，因於輸入前經邊境檢驗不合格，目前已依法全數銷毀並未完成通關程序，未進入任何生產流程或產品，敬請消費者安心。公司一向高度重視食品安全，所有原料在進入工廠後，皆須再次通過檢驗合格，方可進入後續生產程序。

另，一批由輸入業者「魚金貿易有限公司」報驗的日本蔥，檢出殘留農藥美氟綜0.15 ppm及脫芬瑞0.11 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑美氟綜及脫芬瑞的法規容許值皆為0.01 ppm。鄭維智表示，這批日本的蔥在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「魚金貿易有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。