快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

聽新聞
0:00 / 0:00

「金車」自中國輸入八角粉驗出致癌蘇丹色素 170公斤邊境銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
旗下擁有餐飲、食品公司的「金車股份有限公司」，自中國進口一批八角粉，共170公斤被驗出蘇丹色素一號，遭衛福部食藥署依「食安法」要求在邊境銷毀，且不得退運。圖／取自食藥署
旗下擁有餐飲、食品公司的「金車股份有限公司」，自中國進口一批八角粉，共170公斤被驗出蘇丹色素一號，遭衛福部食藥署依「食安法」要求在邊境銷毀，且不得退運。圖／取自食藥署

旗下擁有餐飲、食品公司的「金車股份有限公司」，自中國進口一批八角粉，共170公斤被驗出蘇丹色素一號，遭衛福部食藥署依「食安法」要求在邊境銷毀，且不得退運。金車股份有限公司發布聲明指出，該批八角粉原料為本公司首次採購，由於輸入前邊境查驗不合格，目前已依法全數銷毀，並未完成通關程序，亦未進入任何生產流程與產品，請消費者安心。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，有一批由輸入業者「金車股份有限公司」，輸入產地為中國的八角粉，在邊境被檢出蘇丹色素一號，依「食安法」屬於不得使用物質，這批中國輸入八角粉在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，受理中國報驗八角粉，報驗批數為15批，檢驗不合格批數為2批，不合格率為13.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年4月11日起至115年8月17日止，對於中國報驗的八角粉在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

金車股份有限公司指出，該批八角粉原料為首次採購，因於輸入前經邊境檢驗不合格，目前已依法全數銷毀並未完成通關程序，未進入任何生產流程或產品，敬請消費者安心。公司一向高度重視食品安全，所有原料在進入工廠後，皆須再次通過檢驗合格，方可進入後續生產程序。

另，一批由輸入業者「魚金貿易有限公司」報驗的日本蔥，檢出殘留農藥美氟綜0.15 ppm及脫芬瑞0.11 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑美氟綜及脫芬瑞的法規容許值皆為0.01 ppm。鄭維智表示，這批日本的蔥在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「魚金貿易有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

蘇丹 色素 食藥署

延伸閱讀

日本知名「太田胃散」標示出包 回收41萬罐

中國進口八角粉含違法蘇丹色素 170公斤邊境銷毀

太田胃散遭通報主成份刊登有誤 食藥署要求共37批9月18日前回收

驚！好市多科克蘭印度辣椒碎片含殺菌劑 無印良品魷魚片有過量磷酸鹽

相關新聞

最大震度4級！花蓮18:56發生規模4地震 4縣市有感

中央氣象署第118號顯著有感地震報告，花蓮秀林鄉今晚6時56分發生規模4地震，地震深度18.2公里，屬極淺層地震，最大震...

高雄本土登革熱群聚今再添3例 「這一區」隱藏傳播鏈成疫情熱點

高雄市鼓山區本土登革熱疫情升溫，今再公布新增3例確診個案，累計已達7例。衛生局表示，今天新增個案均為女性且無症狀，經檢驗...

泰板輕軌可研4度被退回卡關 鐵道局揭關鍵：違反軌道建設審查原則

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，新北捷運局預計9月底完成修正提送。鐵道局長楊正君直指，泰板輕軌可研被退回關...

古厝、石滬、軍事遺跡…「大海女兒」觀光署長陳玉秀推廣澎湖四季遊

93個大小島嶼組成的澎湖群島，有一望無際的蔚藍海洋、高聳壯麗的玄武岩，更有漁村聚落、石滬文化、軍事遺跡等豐厚的文化底蘊。...

電子煙、紙菸「雙重吸菸」罹肺癌機率高4倍 醫：尼古丁療法助戒除

我國菸害防制法雖禁止民眾使用電子煙，仍有不少民眾透過管道取得、吸食。「2025年戒菸習慣調查」發現，受測者中高達65%吸...

開放無經驗者托嬰挨批 衛福部：需專業訓練、鼓勵有意願者先投入職場

衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。