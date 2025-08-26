霹靂「東離劍遊紀」精彩特展 雲林布袋戲館為東離異世界揭祕

為深化布袋戲文化的多重面貌與跨世代傳承，雲林文觀處在布袋戲館推出「東離來風‧布袋戲的異世界想像」偶展，邀請霹靂公司策展，規畫3檔主題展，融合東方幻想美學與現代展演技術，串聯幻想、英雄、傳統3面向，構成一部由未來回望過去、由創新呼應根源的布袋戲文化三部曲，展現布袋戲創新與深度。

今天開展儀式由雲林縣長張麗善主持，霹靂布袋戲團隊操偶師及布袋戲COSER角色，融合人偶共演與異世界氛圍，帶出東離奇幻世界，為展覽揭開序章，首部曲「東離來風」，以「東離劍遊紀」的魔宮貴族為主軸，呈現布袋戲與動漫、異世界敘事的結合，探討布袋戲跨界創新與東方幻想美學。

入口主視覺步入東離奇幻世界，透過展區「異界之章」介紹世界觀與勢力版圖、展示的兵器承載角色的意志與宿命，「幻偶之章」揭秘多國聯合製作的幕後魔法、「魔界之章」帶領走入角色內心世界，突破時空藩籬，在跨媒介碰撞中，重新定義東方奇幻的全新想像。

縣長張麗善表示，今年初「東離劍遊紀最終章」剛上映大成功，掀起追劇熱潮，霹靂與日本知名編劇虛淵玄及動漫產業攜手合作，證明霹靂布袋戲致力文化保留與創新，打破國界籓籬，讓布袋戲文化被世界看見，難得特展歡迎蒞臨觀展。

文觀處長陳璧君說，「東離劍遊紀」開啟台日偶劇動畫產業合作的典範，霹靂的創新延續自黃海岱、黃俊雄大師的傳承，特展「幻想」「英雄」「傳統」三部曲，以「東離劍遊紀」魔宮貴族為主軸，展出角色如凜雪鴉、魔王阿契努斯、阿爾貝盧法、芙爾雷伊、烏蕾娜、佩雷斯及恐龍怪獸歿王，並揭露偶動畫幕後的製作過程，包括雕刻、服裝到拍攝剪輯，彌足珍貴；展期至9月30日，歡迎前往雲林布袋戲館欣賞。 雲林文觀處邀請霹靂公司策展，在雲林布袋戲館推出「東離來風‧布袋戲的異世界想像」偶展。記者蔡維斌／攝影 雲林文觀處邀請霹靂公司策展，在雲林布袋戲館推出「東離來風‧布袋戲的異世界想像」偶展。記者蔡維斌／攝影

商品推薦