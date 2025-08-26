健保推乳癌醫療品質提升 病團：給付限制待突破

快訊

中央社／ 台北26日電

健保署規劃論質計酬提升乳癌醫療品質，病團點出，實際走在治療路的乳癌病友仍深刻感受健保給付限制，盼突破給付期限、給付對象限制，鬆綁藥物更換限制，讓用藥延續、生命繼續。

乳癌病友協會理事長黃淑芳今天透過新聞稿表示，政府推動乳癌醫療品質提升計畫，同時也應正視病友真實困境，包含「給付期限」問題及「給付對象」限制，這些限制造成許多病家經濟壓力，有的家庭為了病人續命，被迫貸款、賣房子，最後仍無法支撐高昂費用而中斷療程。

乳癌病友協會提3點呼籲，第1點是延長健保給付期限，對治療良好病友不應因時間到期被迫停藥；第2點為放寬對象資格，讓醫師依照臨床需求選擇最合適治療；第3點則是鬆綁藥物更換限制，若原使用藥物無效應能改用其他健保新藥，不應以不得併用、替換，剝奪治療機會。

黃淑芳分享許多乳癌患者治療路上因給付限制而發生的困境，許多標靶藥物健保給付最多只能使用18到24個月，即使治療穩定、藥效良好，病友仍可能因給付期限到期，被迫選擇自費或停藥；對一般民眾來說，每月新台幣十幾萬元藥費，是難以扛起的長期負擔。

黃淑芳說，過去某些藥物僅限停經後女性使用，停經前病友即使適用，也無法申請健保，雖近年規定已放寬，但用藥仍不夠方便；更令人無奈的是，健保規定同一病程只能給付一種新藥，一旦標靶藥或免疫藥治療失敗，病友就無法再申請其他新藥，等於失去後續治療機會。

