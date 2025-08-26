快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

10年來最晚出現本土登革熱 疾管署估疫情風險升

中央社／ 台北26日電

高雄市鼓山區登革熱群聚共4人確診為本土病例，衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，今年為10年來最晚出現登革熱本土病例，但近期因氣溫高、雨量多，評估疫情風險增加。

衛生福利部疾病管制署昨天公布今年首例本土登革熱病例，高雄市鼓山區50多歲男性確診第2型登革熱，採檢發現另2名同住家人、1名鄰居也確診，研判為社區群聚，已擴大採檢101人。

疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明，今年登革熱第一例發生的時間，確實為近10年最晚；登革熱的疫情與雨量和氣溫有關，雖然冬季發生機率相對較低，但即使個案發生較晚，疫情不見得就會比較嚴重或比較不嚴重，而去年國際疫情嚴重，且近期天氣氣溫高、雨量多，適合病媒蚊生長，評估疫情傳播風險上升。

防治登革熱，曾淑慧表示，高雄市政府已成立區域級前進指揮中心，每天針對確診個案住家、工作地點周遭查核孳生源，並進行防治工作。疾管署區管中心將會與地方政府合作，降低疫情風險。

屈公病部分，曾淑慧表示，8月19至25日新增2例境外移入病例，均為30多歲菲律賓籍男性，發病日介於8月18至20日，感染國家均為菲律賓。今年累計19例，均境外移入，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓4例、斯里蘭卡及中國廣東省各1例；境外移入病例數為近6年同期最高。

中國屈公病疫情部分，曾淑慧表示，目前已近1萬例，自7月8日首例以來，上週新增300多例、無重症死亡個案，分布仍多在廣東佛山，其他省市則有少數零星個案；跟前週800多例比起來，有持續下降趨勢，但病例數仍多，會持續加強國際港埠監測，也暫時不會調整旅遊疫情警戒等級。

疾管署提醒，全球登革熱疫情嚴峻，且鄰近東南亞國家疫情持續，民眾前往流行地區應落實防蚊措施。返國入境時如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。

疫情 登革熱 疾管署

延伸閱讀

清汙易感染！鉤端螺旋體病今年全台累計34例 60多歲婦加護病房觀察中

颱風後健康警訊！類鼻疽本土新增9例 南部50多歲男染病急死

瘧疾境外移入19年同期最高 外籍男至西非染惡性瘧

本土登革熱現蹤！創近10年最晚紀錄 疾管署：不代表疫情不嚴重

相關新聞

最大震度4級！花蓮18:56發生規模4地震 4縣市有感

中央氣象署第118號顯著有感地震報告，花蓮秀林鄉今晚6時56分發生規模4地震，地震深度18.2公里，屬極淺層地震，最大震...

高雄本土登革熱群聚今再添3例 「這一區」隱藏傳播鏈成疫情熱點

高雄市鼓山區本土登革熱疫情升溫，今再公布新增3例確診個案，累計已達7例。衛生局表示，今天新增個案均為女性且無症狀，經檢驗...

泰板輕軌可研4度被退回卡關 鐵道局揭關鍵：違反軌道建設審查原則

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，新北捷運局預計9月底完成修正提送。鐵道局長楊正君直指，泰板輕軌可研被退回關...

古厝、石滬、軍事遺跡…「大海女兒」觀光署長陳玉秀推廣澎湖四季遊

93個大小島嶼組成的澎湖群島，有一望無際的蔚藍海洋、高聳壯麗的玄武岩，更有漁村聚落、石滬文化、軍事遺跡等豐厚的文化底蘊。...

電子煙、紙菸「雙重吸菸」罹肺癌機率高4倍 醫：尼古丁療法助戒除

我國菸害防制法雖禁止民眾使用電子煙，仍有不少民眾透過管道取得、吸食。「2025年戒菸習慣調查」發現，受測者中高達65%吸...

開放無經驗者托嬰挨批 衛福部：需專業訓練、鼓勵有意願者先投入職場

衛福部公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。