10年來最晚出現本土登革熱 疾管署估疫情風險升

高雄市鼓山區登革熱群聚共4人確診為本土病例，衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，今年為10年來最晚出現登革熱本土病例，但近期因氣溫高、雨量多，評估疫情風險增加。

衛生福利部疾病管制署昨天公布今年首例本土登革熱病例，高雄市鼓山區50多歲男性確診第2型登革熱，採檢發現另2名同住家人、1名鄰居也確診，研判為社區群聚，已擴大採檢101人。

疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明，今年登革熱第一例發生的時間，確實為近10年最晚；登革熱的疫情與雨量和氣溫有關，雖然冬季發生機率相對較低，但即使個案發生較晚，疫情不見得就會比較嚴重或比較不嚴重，而去年國際疫情嚴重，且近期天氣氣溫高、雨量多，適合病媒蚊生長，評估疫情傳播風險上升。

防治登革熱，曾淑慧表示，高雄市政府已成立區域級前進指揮中心，每天針對確診個案住家、工作地點周遭查核孳生源，並進行防治工作。疾管署區管中心將會與地方政府合作，降低疫情風險。

屈公病部分，曾淑慧表示，8月19至25日新增2例境外移入病例，均為30多歲菲律賓籍男性，發病日介於8月18至20日，感染國家均為菲律賓。今年累計19例，均境外移入，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓4例、斯里蘭卡及中國廣東省各1例；境外移入病例數為近6年同期最高。

中國屈公病疫情部分，曾淑慧表示，目前已近1萬例，自7月8日首例以來，上週新增300多例、無重症死亡個案，分布仍多在廣東佛山，其他省市則有少數零星個案；跟前週800多例比起來，有持續下降趨勢，但病例數仍多，會持續加強國際港埠監測，也暫時不會調整旅遊疫情警戒等級。

疾管署提醒，全球登革熱疫情嚴峻，且鄰近東南亞國家疫情持續，民眾前往流行地區應落實防蚊措施。返國入境時如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。